„Existau șanse să se întâmple o explozie” Cristina Vasiu, devastată după ce casa i-a fost distrusă. După investiții uriașe, acum pagubele sunt pe măsură. Ce s-a întâmplat?

In articol:

Cristina Vasiu și logodnicul ei s-au mutat de ceva vreme în Germania, la părinții ei, ceea ce îi face să viziteze mai rar România.

Chiar și așa, aici, cântăreața are un apartament de lux, care îi așteaptă ori de câte ori le vine dor de România.

Citește și: Incident neplăcut pentru Cristina Vasiu și iubitul acesteia. Toul s-a întâmplat chiar pe Aeroportul Otopeni: „Am fost tratați cu o atitudine nepotrivită”

Cristina Vasiu și-a găsit locuința distrusă

De data asta, însă, după mii de kilometri parcurși pentru a ajunge în România, Cristina Vasiu a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută.

Artista spune că și-a găsit apartamentul inundat, mobila distrusă, covoarele și canapeaua mucegăite și parchetul într-o stare deplorabilă.

"La întoarcerea în țară am avut parte de o întâmplare total nefericită. Suntem dezamăgiți de felul în care am găsit casa. În momentul în care am ajuns, după 2000 de km, totul era căzut, casa era inundată. A refulat la bucătărie. Aceasta este open space cu livingul, mi-a stricat toată mobila de bucătărie, era îmbibată de apă murdară de pe conductele legate cu baia probabil, totul se lipea, covoarele erau mucegăite, mi-a stricat și canapeaua care era foarte scumpă, parchetul trebuie scos. Nu știm ce s-a întâmplat", a declarat Cristina Vasiu, conform Spynews.ro

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Hailey Bieber, apariție spectaculoasă pe un iaht în Mexic. Cum a fost surprinsă soția lui Justin Bieber. GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

În urma unui asemenea dezastru, Cristina Vasiu a cerut ajutor și socoteală în fața celor vinovați, căci pagubele sunt uriașe, iar investiția sa a fost una cu multe zerouri.

Iar constatarea a arătat că, de fapt, conductele au fost înfundate cu multe resturi de mâncare chiar de vecinii artistei, la care se adaugă și o problemă ce ține de felul în care a fost construit blocul.

Iar de aici și până la o nenorocire a mai fost doar un pas, diferența făcând-o, subliniază ea, lucrurile de calitate cu care a ales să-și doteze locuința.

"Cei de la administrație au făcut o constatare a doua zi, cu știrea dezvoltatorului, pentru că și el a fost anunțat de situație. La constatare s-a venit cu o cameră pe care au introdus-o pe conductă, problema nu era de la mine. Noi nu gătim acasă, nu aveam cum să înfundăm noi. S-au găsit în conducte pui întregi, pulpe etc, aruncate de vecini. Existau șanse să se întâmple o explozie foarte urâtă dacă aveam ceva în priză, doar că eu atunci când am cumpărat totul, am luat de calitate, cablurile, întrerupătoarele, prizele. Am înțeles ca nu este o înclinație bună sub bloc, conductele trebuiesc curățate o dată la 6 luni pentru că sunt foarte subțiri. Sunt niște probleme care mie mi-au cauzat necazuri, eu am cumpărat apartamentul cu banii jos", a mai declarat artista.

Cristina Vasiu a avut un șoc atunci când a revenit în țară, locuința fiindu-i distrusă în mare parte. [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: „Dar încerc să mă descurc cum pot, poate o să vorbesc cu o editură să-mi scriu cartea vieții mele.” Ce i s-a întâmplat Ronei Hartner, după ce i-a recidivat boala- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Brânză de oaie... doar cu numele. Cum recunoaștem falsurile de pe piață? Producător din Sibiu: ”Atenție la preț, gust și culoare”- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Bălan, adevărul despre cum a cucerit-o Victor Cornea: "Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram"- radioimpuls.ro

Citește și: Cristina Vasiu își amintește cu bucurie de sărbătorile din copilărie. Ce își dorește artista de sărbători și unde le va petrece: „Am foarte multe amintiri”

Acum, în urma celor întâmplate, Cristina Vasiu este nevoită să își renoveze o parte din apartament și să reamenajeze.

Cheltuielile sunt multe și mari, tocmai de aceea, vedeta se așteaptă ca pe cale amiabilă să poată rezolva totul pe baza banilor pe care îi plătește lunar la asociația blocului.

"După 2000 de km a trebuit să ne apucăm să strângem apa de pe jos, să desfundăm chiuveta, se adunaseră și gândaci de la miros, ceea ce nu a existat niciodată la noi în casă. Noi am venit destul de des în România, nu am avut chiriași. Ne costă undeva la 5.000 de euro să înlocuim tot. Mobila de bucătărie a fost explodată, am aruncat rafturile întregi, nu se mai putea face nimic. Din expertiza făcută am înțeles că este în mare parte, vina vecinilor, din punct de vedere tehnic nu mă pot pronunța, aștept să văd ce pot face. Sper să rezolvăm pe cale amiabilă, iar ei să suporte cheltuielile din fondul de rulment. Eu plătesc mentenanță 130 de lei pe lună chiar dacă nu locuiesc în apartament și sunt plecată”, a încheiat artista.