Experiența incredibilă a lui Serghei Mizil într-un spital de COVID-19! ”E o vrăjeală! Doctorii stăteau fără mască și fumau”! Dezvăluirea, în emisiunea lui Cristi Brancu

In articol:

Serghei Mizil a povestit în stilul lui caracteristic experiența lui legată de COVID-19.

Serghei Mizil: ”Dacă nu rămâneam fără miros, nu știam că am COVID”

Afaceristul spune că a ajuns într-un spital COVID-19 din București și a văzut cu ochii lui realitatea ”din teren”, una care nu prea seamănă cu ceea ce se prezintă la televizor.

”Acuma vine tulpina 2, tulpina 3, dă-o dracu de tulpină. E o vrăjeală! Am făcut și eu, a făcut în jurul meu absolut toată lumea. A fost o perioadă când am spus: cunosc câteva sute de oameni, n-a făcut unul. Vara! Acum, să moară..., toți în jurul meu, dar absolut toată lumea, toți din televiziune, toți au făcut: 2-3 zile fără miros, 2 zile fără gust... unii. Alții, cu temperatură 2-3 zile... 40% nu s-au dus la doctor, au luat antivirale. N-au pățit nimic, s-au făcut bine. Eu m-am dus precum găina la doctor... În fine, am stat în casă, m-a căutat poliția de două ori să vadă dacă sunt, foarte bine că se ocupă... Dar dacă nu-mi pierdeam mirosul 3 zile, nici nu știam. N-am avut nimic”,a povestit Seghei Mizil la emisiunea online moderată de Cristi Brancu pe canalul acestuia de Youtube.

Citeste si:Serghei Mizil, despre divorţul lui Pepe "Scandalurile astea se repetă la indigo"

Citeste si:Serghei Mizil, despre divorţul lui Pepe "Scandalurile astea se repetă la indigo"

Citeste si: Ce trebuie să ai în mașină iarna? Trusa completă a șoferului pentru o călătorie fără griji - libertatea.ro

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 - bzi.ro

Serghei spune că la spital l-au întâmpinat paznicii fără mască iar medicii de acolo i-au permis chiar să și fumeze, deși abia aflase că este bolnav de COVID-19.

”Eu mă așteptam să vină marțienii ăia în alb”

Serghei Mizil, un personaj nonconformist

”Când am făcut, am zis să nu stau ca găina în casă, am și eu niște relații și am zis: hai, mă, să mă duc la un spital de COVID. Nu-i dăm numele, e spital mare numai de COVID în București. Îmi spune lumea: mă, vezi că e coada mare, stai afară, mori de frig. Era zăpadă, lapoviță, frig afară. M-am îmbărcat cu două pulovere, m-am dus acolo... Ajung la poartă: portarii fără mască! ”Ce faci aici, nea Serghei, aici nu intri decât dacă ai COVID”. ”N-am COVID, mă, dar mă așteaptă cineva să-mi facă analizele... Adică am COVID, dar nu sunt confirmat, să văd acum”... Mă uitam la ei: mă, dacă e spital de COVID, cum să vorbești cu oamenii, tu fără mască? Știam, la televizor, urlau că e full totul... Era un container făcut lângă spital. Am stat o jumătate de oră, singuri, zic: ”mă, ne-or fi băgat ăștia la protocol”. Așteptam să vină bolnavii de COVID. O căldură de muream, eram în maiouri. Mergem la plămâni, nici dracul nu era. Doctorii, în halat, își dădeau măștile jos, fumau. Mă, mânca-v-aș gura, eu mă așteptam să vină marțienii ăia în alb. Eram siguri, n-a fost nici dracu. Mi-a zis că am COVID și vorbea cu mine... ”dom’le, fumezi?”, ”da, dom’le, fumez...”... a început să fumeze, erau 5-6 medici într-o cameră, acolo, doctorii râdeau, fără măști. Fii atent teorie: cică dacă fumezi, iei mai greu COVID. Și m-am dus acasă... bă, ce arată ăștia la televizor, câtă panică fac ăștia. Eu nu vorbesc de ATI, acolo o fi aglomerat, dar spitalul trebuia să fie plin cu sute de oameni care să vină să vadă, să le facă, să le ia sânge... Nimeni nu era”,i-a mai spus Serghei lui Cristi Brancu.

Citeste si:Pandemia a scos la suprafață ce e mai rău! Ce spun psihologii despre divorțurile vedetelor! Pepe și Raluca sunt în tipar

Serghei, la Brancu: ”Toți care au murit, aveau forme grave”

Omul de afaceri spune că nu pune la îndoiala existența virusului însă e de părere că persoanele cu comorbidități sunt vulnerabili în fața COVID la fel cum sunt și în fața unei simple răceli.

”Până la urmă, toți care au murit sau care au forme foarte grave, toți au avut probleme, chiar dacă erau tineri. Aveau probleme, ori cu plămânii, ori cu diabetul, ori grași. Unul care are astm și jumătate din plămâni terminați, și de la o răceală moare”,a mai spus Serghei Mizil.