Experiențele paranormale prin care trece Mădălina Crețan. Soția regretatului Nosfe susține că artistul este tot timpul lângă ea și îi dă semne: ,,Nu am cum să trec peste așa ceva”

Vestea morții artistului Nosfe a căzut ca un trăsnet peste showbiz-ul românesc. Vedeta a încetat din viață la vârsta de 37 de ani, după ce a susținut un concert în cadrul căruia s-a simțit rău.

Cea care l-a găsit pe artist fără suflare a fost soția acestuia, Mădălina Crețan, care a sunat la salvare, dar din păcate, atunci când medicii au ajuns la fața locului nu s-a mai putut face nimic. Artistul a lăsat în urmă o soție, o fiică, prieteni și o mulțime de fani care acum îi simt lipsa. Recent, Mădălina a mărturisit că regretatul rapper este mereu alături de ea și îi arată asta prin diferite semne.

Mădălina Crețan primește semne de lumea de dincolo din partea lui Nosfe

Chiar dacă au trecut aproape patru luni de la trecerea în neființă a lui Nosfe, familia încă nu s-a obișnuit cu lipsa acestuia.

Mădălina Crețan , soția regretatului artist, a mărturisit că ea și vedeta continuă să aibă o legătură foarte specială, dar și că bărbatul îi este mereu alături și îi arată asta prin diferite semne. Aceasta a povestit că la un moment dat a simțit o mână caldă pe umărul ei și a știut imediat că este rapper-ul.

„Relația dintre mine și NOSFE este mai specială acum. Nu prea aș vrea să dezvolt subiectul, că după aceea o să mă creadă lumea nebună și nu este așa. El nu mi s-a arătat până acum în vise, ci prin alt mod… de exemplu am simțit, într-o zi, cum îmi pune cineva o mână caldă pe umărul meu și am știut că este a lui, plus că vorbesc despre el în fiecare zi și simt că este în casă alături de mine. Nu am cum să trec peste așa ceva”, a declarat femeia, potrivit Click.

Cum încearcă soția artistului să treacă peste aceste momente grele

Încă de când Nosfe s-a stins din viață, cea care i-a fost alături timp de mulți ani a încercat să ducă mai departe moștenirea pe care acesta a lăsat-o în urma sa. Soția artistului a declarat că încearcă să fie cât mai pozitivă în fața oamenilor și să nu vorbească despre greutățile pe care le are. Un lucru de care se ocupă la momentul actual este chiar studioul artistului și dorește să lanseze chiar de Ziua Îndrăgostiților o melodie în care Nosfe este alături de un alt artist celebru și în care este sigură cu mulți oameni se vor regăsi.

,,Nu vreau să mă plâng că îmi este greu, încerc să dau oamenilor doar pozitivitate, nu vreau să vorbesc despre necazurile mele. Acum sunt și cu studioul, vreau să duc mai departe ce a lăsat soțul meu, piesele sale, totul în memoria lui, pentru că a muncit foarte mult NOSFE pentru asta. Așa că pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților, o să se lanseze melodia «Nemuritorii» unde este NOSFE și Liviu Teodorescu, în colaborare. Cred că o să se regăsească multe persoane în acea melodie, o să vedeți”, a spus aceasta.

Fetița lui Nosfe întreabă de tatăl său

Chiar dacă Mădălina încearcă pe cât de mult posibil să facă în ața fel încât fiica ei să nu simtă prea mult lipsa tatălui, mai sunt momente în care fetița întreabă unde este acesta, iar mama ei nu știe ce ar putea să îi răspundă. Pentru a putea depăși mai ușor tragedia ce a avut loc în familie, cele două merg împreună la terapie încă de la moartea vedetei.

„Copilul întreabă de NOSFE, da, de multe ori îmi zice «Unde e tati?». Însă, nu reușesc să îi răspund la această întrebare, nu știu de ce, nu găsesc încă forța în mine. De când a murit soțul meu mergem la terapie împreună și este bine, doar așa putem depăși ce s-a întâmplat în familia noastră”, a mai adăugat Mădălina Crețan.