Explicația bizară a lui Andrei, după ce și-a ucis logodnica: „M-am trezit și era moartă”. Ioana a fost găsită fără suflare în locuința ei din Irlanda

In articol:

Ioana Mihaela a sfârșit ucisă prin asfixiere chiar de bărbatul cu care urma să-și unească destinul în fața lui Dumnezeu. Tânăra de 30 de ani și logodnicul ei, Andrei, trăiau de câțiva ani în Irlanda, acolo unde își cumpăraseră și propriul apartament, luat prin credit.

Viața lor părea a fi una cât se poate de normală și lipsită de scandaluri sau neînțelegeri, ba chiar își propuseseră ca anul viitor să revină în România pentru a face nunta.

Astfel că absolut toată lumea a avut un șoc în toată regula atunci când bărbatul le-a recunoscut că a ucis-o. Acesta a avut o explicație cât se poate de bizară, prin care și-a motivat gestul halucinant!

Cum se „scuză” logodnicul Ioanei Mihaela, după ce a ucis-o

Familia femeii s-a îngrijorat cumplit, după ce aceasta nu a mai dat niciun semn de viață. Astfel că prietena Ioanei Mihaela, care locuia în același oraș cu ei, l-a contactat pe logodnicul ei, care a recunoscut totul. Bărbatul susține că nu știe ce s-a întâmplat cu exactitate, căci a visat că își omora logodnica, iar atunci când s-a trezit din somn aceasta nu mai avea puls și nici nu mai respira.

Prietena Mihaelei: Alo, ce se întâmplă cu Mihaela, m-a sunat toata familia ei pe messenger şi spuneau că ar fi inconştientă. Ce a păţit? Dă-mi-o la telefon!

Andrei: Ăăă, nu ştiu...

Prietena Mihaelei: Cum nu ştii, are ochii deschişi? A căzut, s-a lovit? Poate vorbi?

Andrei: Nu poate vorbi. Nu mai mişcă. Cred că am omorât-o...

Prietena Mihaelei: Cum?

Andrei: Am visat că o omoram şi m-am trezit din vis şi ea era moartă...

Citeste si: “E adevărat, o să aveți un nepoțel sau o nepoțică!” Theo Rose a recunoscut oficial în mediul online că este însărcinată- kfetele.ro

Citeste si: Una dintre surorile implicate în incidentul cu părintele Calistrat, filmată când hărțuiește un alt călugăr. Ea este cea care a provocat scandalul – FOTO, VIDEO- bzi.ro

Se pare că înainte de a sfârși tragic, tânăra le-a povestit apropiaților că partenerul ei de viață suferă de depresie. Acesta ar fi fost și la un medic, care i-a prescris un tratament pentru problema lui. Chiar dacă o parte din membrii familiei nu cred că Andrei suferea de această afecțiune, nu cred nici că acesta a avut de a face cu moartea ei.

Citește și: Ioana, românca găsită moartă în Irlanda, a fost ucisă chiar de cel cu care urma să se mărite! Bărbatul a crezut că visase că a ucis-o

"Eu nu cred că el a fost depresiv. Eu când am vorbit nu mi s-a părut, părinţii vorbeau cu el. Nu li s-a părut nici lor. Vorbeau zilnic cu el. Nu cred că el are vreo vină. Probabil că el, când a văzut-o leşinată, s-a pierdut", este de părere Ciprian Dobra, verișorul suspectului.

Ioana Mihaela și Andrei s-ar fi certat cu puțin timp înainte ca aceasta să fie găsită moartă în casă

Ultima perioadă a fost destul de dificilă pentru cuplu. Mărul discordiei dintre cei doi ar fi fost chiar apartamentul pe care l-au cumpărat împreună. Se pare că Ioana Mihaela era nemulțumită de faptul că trebuie să parcurgă o distanță destul de mare de acasă și până la serviciu, iar discuțiile pe această temă ar fi fost la ordinea zilei.

Citește și: Ioana a fost ucisă la doar 30 de ani, în Irlanda. Trupul tinerei a fost descoperit chiar în apartamentul în care locuia: „Nu ne putem opri din plâns”

„Ea reproşa că de ce au cumpărat apartamentul. Făceau foarte mult până la lucru şi fetei nu i-a plăcut să se trezească la patru dimineaţa. I-ar fi reproşat zilnic. El a făcut pentru ea pasul ăsta. După ce l-a cumpărat, i-a reproşat!", povesteşte prietenul suspectului.

În aceste momente, Andrei se află în spatele gratiilor, într-o închisoare din Irlanda. În fața judecătorilor, acesta a părut extrem de afectat de tot ceea ce s-a întâmplat. Până acum, el nu a depus cerere pentru eliberare condiționată.

Sursa: Observator.ro