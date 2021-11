Explicații cutremurătoare în cazul femeii, care și-a lăsat bebelușul să moară în frig, aruncat într-o grădină: ”Nu are lapte, nu are rost să se complice”

In articol:

O femeie de 40 de ani, din Galați, a ascultat îndemnul mamei ei și şi-a lăsat nou-născutul să moară de frig, abandonat în curtea unui vecin. Cele două femei au lăsat nou-născutul într-o grădină, iar mai apoi s-au întors în casă, ca şi cum nimic nu s-a întâmplat.

Femeile creșteau în casă opt pisici și patru câini, însă nu și-au dorit un copil.

După ce a născut ajutată de mamă, tot de mamă a fost îndemnată să scape de copil, ca să nu-i poarte de grijă. Cele două locuiau în casă cu concubinul mamei, un bătrân de 73 de ani.

” Nu. Eu stăteam în pat, nu am văzut nimic”, a spus bătrânul, susținând că el nu a știut că au aruncat copilul la el în curte.

Lia Istrate, procuror: Una din vecinele familiei a luat-o în serios pentru că fusese observată în perioada anterioară că avea abdomenul mărit şi întrebată, de fiecare dată, răspunsul a fost că a mâncat prea mult.

Oamenii legii au fost nevoiți să le caute prin sat pe cele două femei, ca să le găsească.

Localnicii sunt îngroziți de gestul făcut de cele două femei.

” Veneau de la bar. Ar fi zis că l-ar fi îngropat. S-a deplasat poliţia acolo şi s-a constat că copilul era undeva în grădină, în primă fază au crezut că-i doar o păpuşă”, a spus un localnic.

​” Nu-i corect ce a făcut. Trebuia să anunţe dispensarul, să anunţe cadrele medicale sau poliţia”, a mai spus altcineva.

Cele două femei și-au recunoscut fapta fără nicio remușcare

”Bunica copilului a declarat că dumneaei mai consumă bere, băuturi alcoolice, concubinul dumneaei are afecţiuni medicale, iar convingerea bunicii era că inculpata nu are lapte şi nu are rost să se mai complice cu un copil”, a spus procuroarea.

Ionel Popoiu, primar Rădeşti a declarat că mama trăia în concubinaj cu altcineva şi fata trăia în concubinaj cu altcineva, care acum două luni a murit din cauza băuturii. Cele două femei, de 72 şi 40 de ani, au fost arestate preventiv pentru omor calificat și riscă o pedeapsă pe viață.

