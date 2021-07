Explozie la Combinatul chimic Azomureș! Un bărbat a fost rănit

Explozie la Combinatul chimic Azomureș [Sursa foto: Facebook] 08:57, iul 7, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Explozie la Combinatul chimic Azomureș! Incidentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei unu.

Azomureș este cel mai mare producător de îngrășăminte chimice din România și este deținut de o companie elvețiană.

Explozie la Combinatul chimic Azomureș

O explozie a avut loc la Combinatul chimic Azomureș, urmată de un incendiu, în noaptea de marți spre miercuri la staţia de amoniac 3.

Potrivit Agerpres, un bărbat de 50 de ani a fost rănit la un membru superior. Populația a fost informată printr-un mesaj RO-ALERT. Explozia de la Combinatul chimic Azomureș s-a produs în jurul orei 01:00. Incendiul a fost localizat, fără pericol de extindere, şi s-a intervenit pentru lichidare, potrivit ISU Mureș.

Citeste si: VIDEO/ La o săptămână de la tragedia de la Petromidia, o explozie violentă are loc la Combinatul Chimic Azomureș

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

La fața locului au intervenit imediat pompierii militari de la ISU Mureş şi Serviciul Privat Pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul operatorului economic. Totodată, ISU Mureș a dat asigurări că nu există pericol pentru populație. Operatorii instalației au aplicat procedurile specifice, au izolat din punct de vedere tehnic zona afectată și au oprit în siguranță instalația Amoniac 3.

”In urma cu putin timp au avut loc declaratii de presa la sediul Azomures.

Au participat prefectul Mara Toganel, prim adjunctul ISU Mures, Cristian Buhainu si directorul Uzinei Chimice Azomures, Ovidiu Craciun. Colegul nostru care a fost ranit a primit ingrijirile medicale si a fost externat din Serviciul de Urgenta. Au fost prezentate primele informatii ale cauzei incidentului tehnic, fiind vorba de fisurarea unei conducte prin care se transporta gaz de sinteza la presiune foarte mare. Operatorii instalatiei au aplicat procedurile specifice, au izolat din punct de vedere tehnic zona afectata si au oprit in siguranta instalatia Amoniac 3.Update:Cauza evenimentului a fost identificata de operatorii instalatiei. Nu se inregistreaza emisii de amoniac la nivelul platformei sau in afara ei. La fata locului se afla acum reprezentantii autoritatilor. Nu exista pericol pentru comunitate.In timpul manevrelor de pornire a uneia dintre instalatiile de producere a amoniacului de pe platforma Azomures a avut loc o explozie, urmata de un incendiu. O persoana a fost ranita, a primit ingrijiri medicale la fata locului si este in afara oricarui pericol. Au intervenit pentru stingerea incendiului pompierii din cadrului serviciului propriu si cei de la ISU Mures. Situatia este acum sub control, este monitorizata de autoritati, instalatia unde a avut loc incendiul fiind oprita complet. Vom reveni cu detalii”, se arată în comunicatul transmis de Azomureș pe rețelele de socializare.

Citeste si: Doi dintre angajații arși de la Petromidia, transferați în Germania. Fiica unuia dintre ei a făcut dezvăluiri: „Arsurile sunt foarte grave, dar...”

Explozie la Combinatul chimic Azomureș[Sursa foto: Facebook]

Care a fost cauza exploziei de la Combinatul chimic Azomureș

Reprezentanții combinatului chimic susțin că evenimentul s-a produs din pricina fisurării unei conducte prin care se transporta gaz de sinteză la presiune foarte mare. Incendiul a avut loc în timpul manevrelor de pornire a uneia dintre instalaţiile de producere a amoniacului de pe platformă.

„Situaţia este acum sub control, este monitorizată de autorităţi, instalaţia unde a avut loc incendiul fiind oprită complet”, au mai spus reprezentanții Azomureș. Totodată, aceștia au mai precizat că bărbatul rănit a fost externat.

Incidentul de la Combinatul chimic Azomureș vine la câteva zile după ce un alt accident s-a produs pe platforma Rafinăriei Petromidia Năvodari. Un tânăr de 32 de ani a murit, iar alte patru persoane au fost rănite, dintre care două au suferit arsuri pe o suprafață destul de extinsă a corpului și au fost transferate pentru tratament în Germania.

La o zi după acest eveniment, un alt incendiu s-a produs la o fabrică pentru materiale de construcții din Constanța, însă, din fericire, nu au fost victime. Și într-un caz, și în celălalt, populația a fost avertizată prin RO-Alert și sfătuită să evite zona și să stea cu geamurile închise. Noxele degajate în timpul acestor incendii au fost răspândite însă de vânt spre mare.