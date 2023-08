„Fac și ciorbă, fac și deserturi” Ilinca Vandici, o gospodină desăvârșită! Cât de des gătește prezentatoarea TV: „Chiar îmi face plăcere”

In articol:

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV. Vedeta se împarte cu brio între viața profesională și cea de mamă, având un fiu din căsnicia cu Andrei Neacșu, care s-a încheiat de curând. Ilinca este foarte ocupată cu filmările emisiunii „Bravo, ai stil”, pe care o moderează, însă își face timp și pentru activitățile casnice, cum ar fi gătitul.

În urmă cu ceva timp, vedeta povestea, în emisiunea Andreei Mantea, că nu se pricepe atât de bine la această activitate, însă a vrut să clarifice acest aspect.

Cum se descurcă Ilinca Vandici în bucătărie

Intr-un interviu oferit recent, celebra prezentatoare TV a dezvăluit că știe să gătească multe feluri de mâncare și chiar își ajută mama de Sărbători, pentru a pregăti preparatele tradiționale. Ilinca Vandici a mărturisit că, deși este foarte ocupată cu jobul din televiziune, mereu își face timp să gătească împreună cu fiul ei, Zian.

„M-am răsfățat cumva în emisiunea Andreei Mantea. E normal că știu să gătesc, dar cum am spus întotdeauna, nu îmi place să stau foarte mult în bucătărie. Fac asta dacă sunt cu Zian, de exemplu, și dacă gătim amândoi. Chiar îmi face plăcere. Și îi gătesc absolut orice își dorește. Am mai și pus pe Instagram. Fac și ciorbă, fac și deserturi, fac și brioșe, fac și friptură, fac și pește. Adică știu să fac. Nu asta este problema. Nu am timp fizic să stau foarte mult în bucătărie și atunci, repet, dacă nu este o activitate care să-l includă pe Zian, sau așa, prefer să nu”,

a declarat Ilinca Vandici pentru Ego.ro

De când a devenit mamă, Ilinca a mai pus preț pe activitățile casnice, dar are totuși, un ajutor important. Mama prezentatoarei este cea care gătește cel mai des, vedeta preferând să își ocumpe timpul liber cu alte lucruri.

Însă, atunci când Zian are poftește la un fel de mâncare, mama lui îi îndeplinește imediat dorințele și nu se sfiește să dea viața de prezentatoare pe cea de bucătăreasă.

„Prefer să fac altceva cu timpul respectiv. Să citesc sau să habar nu am. Dar bineînțeles că întotdeauna, când este nevoie, gătim, că de asta, până la urmă este necesar să fim acolo în casă lângă copiii noștri și să le oferim tot ce au ei nevoie”, a mai spus prezentatoarea TV.

Ilinca Vandici și fiul ei, Zian [Sursa foto: Instagram]