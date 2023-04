„Fac un botez” Cristina Șișcanu, pregătiri intense pentru petrecere! Ce mare eveniment va avea loc în familiei prezentatoarei TV

In articol:

Pe data de 29 aprilie, fiica ce amică a Cristinei Șișcanu, Petra, va împlini 6 anișori. Ca de fiecare dată, și anul acesta prezentatoarea TV îi va organiza fiicei sale o petrecere de poveste care, ce-i drept, pe cât de costisitoare, pe atât frumoasă și distractivă va fi.

În acest context, în zilele de dinaintea aniversării, soția lui Mădălin Ionescu se străduiește să pună la punct tot ceea ce este necesar pentru ca cei mici, dar și adulții să aibă parte de distracție.

Cristina Șișcanu este foarte implicată în tot acest proces, motiv pentru care Mădălin Ionescu cu greu se poate abține să nu facă unele comentarii amuzante pe seama acestui lucru, așa cum s-a întâmplat și de această dată. Prezentatoarea TV a împărtășit cu admiratorii din mediul online ce părere are soțul său despre faptul că organizează petrecerile Petrei în cel mai mic detaliu.

„Mă ocup și de organizarea petrecerii sâmbătă, care are loc sâmbătă, pentru că sâmbătă este ziua ei, face 6 ani și de fiecare dată, în fiecare an când i-am organizat petrecerea, Mădălin mi-a zis că fac un botez. Are dreptate, dar nu avem ce să facem. La vârsta asta, petrecerile copiilor sunt destul de complexe, mai ales că nu facem la un loc de joacă unde ar fi fost toate cele al un loc, ci facem într-un loc foarte frumos, superb, o să vedeți, un loc ca în povești, unde trebuie să aducem tot feluri de lucruri ca cei mici să se distreze, dar va fi distracție și pentru adulți.”, a spus Cristina Șișcanu în mediul online.

În urmă cu doar o zi, Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au sărbătorit așa cum se cuvine împlinirea a 12 ani de căsătorie. Și-au dus copiii la bunici și au petrecut o zi relaxantă luând masa în oraș. Cu această ocazie, prezentatorul TV a demonstrat încă o dată cât de romantic poate fi cu soția sa, după ce a postat în mediul online un mesaj emoționant cu această ocazie specială.

„12 ani de căsătorie. Azi. Te iubesc, baby! Cei mai frumoși, cei mai explozivi, cei mai pasionali, cei mai înțelepți, cei mai roditori ani din viața mea! Îți mulțumesc pentru dăruirea ta inimaginabilă, pentru Petra și pentru permanenta grijă pe care le-ai purtat-o și le-o porți Ștefaniei și lui Filip! La mulți ani”, este mesajul lui Mădălin Ionescu.