„Facem față de un an și ceva”. Ce spune Cătălin Rizea despre diagnosticul soției sale, Adda

Adda a aflat recent că, de fapt, diagnosticul cu care s-a luptat mai bine de un an și jumătate era greșit, iar acum vedeta a suferit mai multe complicații în urma cărora medicii și-au dat seama că suferă de cu totul și cu totul o altă boală, motiv pentru care artista a făcut câteva declarații în mediul online despre situația

prin care trece în aceste momente.

De asemenea, alături de Adda este și Cătălin Rizea, soțul său, care la rândul lui, a vorbit despre boala partenerei sale de viață, mărturisind cum o susține pe vedetă să treacă peste momentele grele.

Cătălin Rizea: „Adda a spus tot ce avea de spus”

Soțul Addei a vorbit despre diagnosticul soției sale, explicând că boala se află încă într-un stadiu incipient, motiv pentru care întreaga familia este optimistă. Mai mult decât atât, cu toții îi sunt alături artistei și de mai bine de un an fac față acestei situații, respectiv că Adda se confruntă cu probleme de sănătate.

Cu toate acestea, Cătălin Rizea a mai precizat că nu are ce să spună mai mult decât a zis Adda în mediul online, asta pentru că artista a făcut o serie de declarații recent, acolo

unde a dezvăluit că a aflat adevărul despre boala cu care se confruntă.

„Boala Addei se află încă într-un stadiu incipient. Iată un motiv pentru a rămâne optimiști, și Adda, și eu, și ceilalți membri ai familiei noastre. Facem față de un an și ceva. Vom face și pe mai departe, fără nicio îndoială. Iar eu, soțul ei, îi voi sta alături, ca de fiecare dată! Ce vă așteptați să vă spun?! Adda a spus ce avea de spus. Iar dacă a postat pe paginile sale de socializare mesaje legate de situația cu care se luptă nu a făcut-o în niciun caz pentru a-și spori notorietatea, cum poate mai crede unul sau altul, ci pentru a atrage atenția asupra unei situații cu care se mai pot confrunta și alți semeni de-ai noștri!”, a declarat Cătălin Rizea pentru Impact.ro.

Cu ce boală se confruntă Adda

Nu cu foarte mult timp în urmă, Adda a făcut o postare pe pagina personală de Facebook, acolo unde a povestit că i s-a pus un diagnostic greșit, aceasta luptându-se mai bine de un an și jumătate cu o boală pe care, de fapt, nu o avea.

În cele din urmă, Adda a aflat că se confruntă cu Borelioza si Bartonella, două boli transmise de căpușe, țânțari, ploșnițe sau dacă ești mușcat de alte animale care au asta în sânge. Astfel, artista a mai explicat că au început să-i paralizeze mai multe părți ale corpului, aflând abia după mai multe investigații că se confruntă, de fapt, cu respectivele afecțiuni.

Din nefericire, vedeta a mai specificat că inflamația și neurotoxinele au ajuns la creier, asta din cauza faptului că nu s-a acționat atunci când a trebuit.

„Dragii mei, dupa un an jumatate de chin in care mi s-a pus diagnostic gresit si mi s-a dat tratament si mai gresit, am aflat intr-un final adevarul. A fost nevoie sa imi paralizeze anumite parti ale corpului ca sa fiu diagnosticata cu Borelioza si Bartonella- transmise de capuse si tantari, plosnite sau daca te musca animale care au asta in sange. Din pacate, inflamatia si neurotoxinele au ajuns la creier, pentru ca nu s-a actionat la timp.”, a povestit artista în mediul online.