Fachiru îi răspunde lui Moroșanu, după ce acesta l-a refuzat la luptă! Ce a avut de spus despre "Moartea din Carpați": "Nu sunt atât de nebun" | EXCLUSIV

Fachiru din Periș vrea să intre din nou în cușca de MMA. În urmă cu ceva timp, l-a provocat pe Cătălin Moroșanu, însă s-a lovit de un refuz din partea acestuia. În exclusivitate pentru WOWnews, Fachiru a comentat vorbele lui Cătălin Moroșanu referitoare la provocarea primită.

Fachiru, refuzat de Cătălin Moroșanu la luptă

Cătălin Moroșanu este unul dintre cei mai iubiți și apreciați sportivi de la noi din țară, iar de când a apărut în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas și cu care păstra legătura prin intermediul rețelelor de socializare. Cătălin Moroșanu este un om foarte iubit de public, astfel că mereu îi surprinde cu diverse proiecte. Luptătorul a început să aibă activitate și în domeniul muzical, nu doar în cel sportiv.

La gala RXF, Fachiru, după ce l-a învins pe Mihai Aftănase, l-a provocat pe Cătălin Moroșanu la o luptă în cușcă. Faimosul luptător de MMA ne-a oferit răspunsu lui în exclusivitate, menționând că este la curent cu luptele din gala RXF.

"Îmi apare pe tiktok, mă uit. Văd ce se întâmplă acolo, le urez mult succes în tot ceea ce fac. Mă bucur că au creat acest val printre influenceri și sper ca să se dezvolte mult mai mult, pentru că face popular sportul de contact. Pe mine lucrul ăsta mă încântă cel mai tare. Sincer să spun, eu cred că mi-am demonstrat foarte multe lucruri în viața asta, m-am luptat la cel mai înalt nivel și nu mai vreau să mai aud de lupte, nu vreau să mai aud antrenamente. Lasă-i să se bată cum vor ei între ei. Eu am toleranța de a mă mai lupta și de a mă mai antrena la nivelul la care am fost. Moartea din Carpați o să rămână până la final, pentru că așa mă știe tot românul.", a mărturisit Cătălin Moroșanu.

Fachiru îi dă replica lui Cătălin Moroșanu

După ce a fost refuzat de Cătălin Moroșanu de a se lupta în cușcă, Fachiru vine cu reacția. Chiar i-a transmis un mesaj direct faimosului luptător.

"Am văzut interviul de la voi. De atunci am zis că mă opresc din a mai provoca, pentru că l-am provocat. Mi-a răspuns foarte frumos, civilizat și atunci și eu sunt un băiat foarte civilizat. A spus că nu se mai poate, eu am înțeles, nu sunt atât de nebun. Pe această cale eu îl salut și îl respect pentru munca lui de o viață.", a declarat Fachiru, la WOWnews.

