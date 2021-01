Faimoasele de la Survivor, uimite de Costi Ioniță! Artistul meditează complet gol, de față cu colegele: "Cum să te pui în cap, dezbrăcat, să-ți atârne toate chestiile invers..."

In articol:

Într-o discuție pe plajă, Simona și Cosmin Stanciu au vorbit despre Costi Ioniță, colegul lor de echipă. Faptul că artistul meditează, zi de zi, complet gol, a stârnit mari controverse. Simona Hapciuc de la Survivor s-a arătat uimită de faptul că artistul se simte în largul lui în această ipostază.

Costi Ioniță de la Survivor meditează complet gol, de față cu fetele

Simona Hapciuc de la Survivor a încercat și ea metoda de relaxare a lui Costi, mai puțin partea cu dezbracatul. Din dorința de a aduce cât mai multe puncte pe traseu, Faimoasa și-a amenajat un loc unde s-a pus pe meditat. Cosmin Stanciu a întrerupt-o și a urmat un dialog cât se poate de interesant.

Cosmin: Simo, ce faci, meditezi ca și Costi?

Simona: Am spus ca dacă domnul Costi meditează în fiecare și e așa liniștit, mi-am făcut și eu un tron din nuci și am zis ca ma apuc si eu sa meditez in mijlocul padurii, poate imi da mai multa energie. Sa duc mai multe puncte.

Pe mine Costi ma uimeste, frate, cu poti in fiecare zi, la prima ora a diminetii, să te dezbraci complet, sa te pui in cap, sa-ti atarne toate chestiile... invers.

Simona Hapciuc si Cosmin Stanciu

Cosmin: Da, da, da, am observat.

Simona: Eu nu înțeteg de ce face toate astea? Ai vorbit vreodata cu el despre asta?

Cosmin: Nu am vorbit chiar despre asta, dar e modul lui de a se relaxa.

El spune că faptul că nu mâncăm e ca o detoxifiere. Mi se pare amuzant că el stă dezbracat cu voi fetele și stau să mă gândesc cum e pentru voi. Pentru mine a fost un șoc.

Simona: În prima zi când am ajuns aici, era Costi complet dezbracat și a trecut Alexandra pe lângă el.

Chiar eram curioasă dacă se uite la el și ce reacție are. Ea a trecut de parcă nici nu era acolo. Nici nu s-a uitat.

Simona: Să stai 12 ore pe plajă să meditezi, mi se pare incredibil, să nu vorbești cu nimeni...