Faimoșii au câștigat jocul de imunitate, cu scorul de 10-4. Victoria a adus și împăcarea dintre Ștefan, Zanni și Sebastian

Faimoșii au câștigat lupta pentru a doua imunitate a săptămânii. Concurenții au intrat pe un traseu la sol, care nu i-a avantajat pe războinici.

Faimoșii au câștigat jocul de imunitate, cu scorul de 10-4

Faimoșii, dansul bucuriei după victorie[Sursa foto: Captură KANAL D]

Faimoșii au câștigat al doilea joc de imunitate al săptămânii, după ce ediția precedentă au pierdut cu un scor rușinos.

Ștefan: Sunt fericit că am câștigat și sunt și mai fericit că alături de Zanni și Sebi, am reușit să dăm o stare bună, nu am avut ceea ce s-a întâmplat în trecut. Suntem principalii artizani să meargă bine. Când lăsaăm lucrurile deoparte și pe traseu suntem o echipă totul merge ca pe roate.

Raluca: Mă bucur că am adus 2 puncte, îmi doream să am un consiliu liniștit. Sunt de părere că putem să trimitem tensiunile și la războinici să fie la noi liniste si pace.

Cucu: Astăzi am avut o zi cu foarte mulți nervi, cred că și căldura a fost factorul principal și mi-e și foame. Vreau să-i cer scuze lui Bogdan că i-am spus să tacă din gură. Am fost foarte haotic la final, dar ultimul punct am zis să fiu mai relaxat. Au venit Zanni, Sebi și Ștefan și am fost mai relaxat. Mă bucur că am reușit să aduc aport în echipă și să avem un consiliu liniștit.

Sper să rămânem un efectiv complet de 9.

Zanni: Nu pot să zic că am câștigat-o. Eu mă bucur când echipa realizează că nimic nu este ce pare, tot ce facem aici indiferent că pierdem să câștigăm trebuie să învățăm. Mă bucur că am câștigat, asta înseamnă să realizezi măcar a doua oară.

Războinicii, nevoiți să voteze un coleg spre eliminare

Faimoșii au câștigat jocul de imunitate[Sursa foto: Captură KANAL D]

Războinicii au pierdut cu un scor de 4-10 lupta pentru imunitate.

Adelina: Nu știu exact ce s-a întâmplat, cred că nu mi s-a potrivit acest final. Îmi pare foarte rău că am pierdut. Faimoșii au destui nominalizați, eu sper să iasă de la ei.

Marius: Cred că azi nu li s-a potrivit unor colegi proba de final. Nu a fost ziua noastră, dar nu ne vom pierde speranța că va pleca cineva de la noi ținând cont că au doi nominalizați.

Albert: Nu a fost ziua noastră. Nu am ce să reproșez nimănui, am văzut cum au tras toți pe traseu. Îl felicit pe Sebi că a dat extraordinar de bine, nu a fost finalul nostru. Sunt încrezător că nu va pleca nimeni de la noi.