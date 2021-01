Faimoșii au câștigat primul joc de imunitate al săptămânii, la Survivor România! „Au avut o strategie proastă” VIDEO

ian 29, 2021 Autor: Amalia Florea

Surpriză de proporții la Survivor România 2021 ! Primul joc de imunitate al săptămânii a fost câștigat de către Faimoși, spre surprinderea tuturor. Echipa vedetelor a reușit să se coordoneze mai bine ca niciodată și să comunice ca niște adevărați colegi, iar munca în echipă s-a văzut la final, așa cum au declarat chiar ei după jocul din care au ieșit învingători.

Faimoșii au câștigat în fața Războinicilor, la Survivor România 2021

Jocul de vineri, 29 ianuarie, a fost printre puținele în care atât fetele, cât și băieții au reușit să aducă puncte, ducând scorul la 10-4.

Daniel Pavel: Iată-ne ajunși la finalul primului joc de imunitate al săptămânii. Scorul este de 10-4 pentru echipa Faimoșilor și vreau să felicit ambele echipe. Și pe Faimoși și pe Războinici pentru cum au luptat astăzi. Diferența de scor nu reflectă intensitatea supraomenească pe care toți concurenții de la Survivor România au depus-o pe acest traseu. Faimoșilor, ați avut 6 puncte consecutine câștigate. Zanni, 2 puncte aduse echipei tale. La un moment dat trageai de jos.

Zanni: Sunt bun pe treaba asta.

Sunt bun și pe forță, dacă mă coordonez cu cineva care are putere. A fost foarte greu, mai am puțin și dispar. Am venit aici slab, acum sunt transparent, mai am puțin și dispar. Colegii mei nu au înțeles din prima ce am vrut să spun, pentru că am fost primul care s-a dus să tragă cu o fată, dar la un moment dat eram extenuat

Mă bucur pentru echipa mea, că am fost uniți. E bine că am câștigat, că dacă nu adoptam poziția lor și ne certam. Ei au avut o strategie proastă. La un moment dat luau cu spatele. Am avut noroc că ei au gândit-o foarte prost.

Majda a adus punctul decisiv: Sunt mândră de băieți, sunt mândră de fete, sunt mândră de

echipa mea. De fiecare dată când am adus punctul, nu m-am gândit că este punctul meu, este punctul echipei. Ți-am spus înainte să începem jocul că am comunicat foarte mult și am înțeles că trebuie să ne ascultăm mai mult și energia noastră trebuie să fie aici. Asta am făcut astăzi. Am mâncat din nisip și la propriu și la figurat.

Roxana Ghiță: Cred că a fost primul joc în care am lăsat multe orgolii să intre pe traseu. Trebuia să fim mai uniți. Astăzi am dat-o în bară cu strategia, dar e doar un joc, avem foarte multe câștigate. (Alexandra Stan de la Survivor România, adevărul despre relația cu Starlin de la Războinici: „Ne știm de mulți ani”)

Marilena: Sinceră să fiu, sunt dezamăgită, dar în același timp felicit echipa că suntem cu echipa pe buze. Cum zicea Roxana, ne-au depășit orgoliile. Este o tensiune între noi. Sper să ajungem la o concluzie, pentru că nu mai putem să continuăm așa.