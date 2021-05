Faimoșii câștigă comunicarea la Survivor România. Sebastian Chitoșcă, copleșit de miza fabuloasă a jocului. „Nu am avut niciodată așa emoții!”

In articol:

Faimoșii au încheiat săptămâna unificării la Survivor România cu o victorie fabuloasă în meciul de comunicare. Vedetele și-au adjudecat astfel miza uriașă pusă în joc.

Războinicii și Faimoșii au avut parte de un joc de comunicare tensionat la Survivor România, însă sălbaticii au reușit să se impună la final cu scorul de 10-8. Eforturile vedetelor sunt răsplătite, pentru că vor avea oportunitatea de a vorbi cu familiile lor la telefon.

Echipa Faimoșilor

Ștefan Ciuculescu: Prima dată am avut și puțin noroc cu Andrei. A două oară am încercat să-i dau puțină tărie, dar mingea nu a mai intrat decât o dată. A fost un moment în care m-am enervat. Îmi pare rău că din trei intrări am reușit să aduc doar un punct, pe care i l-am dedicat mamei mele. De acum, la fiecare joc când voi aduce punct îl voi dedica familiei sau prietenilor, pentru că doar așa pot trece peste anumite greutăți de aici din Dominicană.

Andreea Lodbă: Am adus punctul decisiv, e un lucru important pentru că Faimoșii vor lua legătura cu familiile. Poate voi fi eliminată și o să vorbesc cu familia mea curând. Mă gândesc la colegii mei care sunt aici de cinci luni și care merită să vorbească și ei cu familiile lor.

Sebastian Chitoșcă: Vreau să le mulțumesc colegilor că au dat totul pe traseu. Vă spun sincer că de când am intrat în competiție nu am avut niciodată emoții ca la ultimul punct pe care l-am câștigat astăzi pe traseu.

Războinicii, înfrângere dureroasă la Survivor România

Știam că dacă pierd sunt șanse să nu mai vorbesc cu soția. Abia aștept să-i aud vocea, să-i simt durerea pe care a acumulat-o în aceste cinci luni, pentru că și ei i-a fost greu.

Albaștrii nu au reușit să câștige meciul de comunicare la Survivor România și au pierdut șansa de a lua legătura cu prietenii de acasă.

Adelina Damian: Închei acest meci cu sentimente de oftică. Am încurcat două plăci la puzzle, deși am băgat mingile două din două. Sunt foarte ofticată. Îmi vine să țip și să urlu. Mi-aș fi dorit să vorbesc cu cineva de acasă.

Echipa Războinicilor

Maria Chi țu: Nu am ce să le reproșez colegilor mei, doar mie. Nu pot să înțeleg cum am adus trei puncte și pe al patrulea nu mai pot să-l aduc. Îmi doream foarte mult să vorbesc cu prietena mea, îmi e dor de ea. Sunt supărată.

Marius Crăciun: Am avut o săptămână foarte proastă, am adus doar un punct din trei. Greșeala a fost a mea și a colegilor, că atunci când a intrat Adelina noi i-am spus cum să pună plăcile și le-a pus greșit din cauza noastră. Îmi pare rău de modul în care am pierdut. Am fi avut o șansă mare să vorbim cu familiile, iar acum suntem la două săptămâni distanță să vorbim cu ei. Ne vom concentra pe săptămâna viitoare, să câștigăm toate jocurile.