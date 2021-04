Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România și trimit un Războinic acasă. Starlin: „Echipa e pregătită cu valiza făcută!”

In articol:

Faimoșii câștigă cel de-al doilea meci de imunitate la Survivor România și trimit un Războinic acasă la finalul săptămânii.

Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România

Vedetele au o săptămână foarte bună la Survivor România.

Faimoșii au câștigat recompensa, cele două meciuri de imunitate și vor rămâne în această formulă, pentru că nu vor face nominalizări. Războinicii sunt nevoiți să se voteze între ei.

Citeste si: Jador se întoarce acasă din Republica Dominicană. Primele declarații ale Faimosului: "Sunt pregătit să fiu din nou sărac"

Culiță Sterp: Mi-a plăcut traseul, dar nu m-am concetrat bine la primul punct. Sunt supărat pentru Războinici, că mă pun în locul lor, ei vor trebui să scoată un băiat afară. Sunt în asentimentul lor. Îmi pare rău de ei, dar mi se rupe sufletul mai tare de echipa mea. Am început bine săptămâna, suntem într-o formulă bună, ne bucurăm că am câștigat și nu facem nominalizări.

Cosmin Stanciu: Mă bucur că am adus cele două puncte. Nu mă simt refăcut sută la sută, sunt foarte mândru de echipa noastră.

Mă bucur că nu facem nominalziari. Îmi pare rău pentru echipa Războinicilor , sunt oameni extraordinari. Eu țin mult la ei, însă pe traseu sunt dușmanii noștri și îmi doresc să-I nimicesc și după competiție îi respect. Sunt foarte fericit că noi am câștigat.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Citeste si: Jador, despre boala părinților săi! Ambii au avut cancer. Artistul, veste neplăcută în direct: „Și eu sunt predispus” EXCLUSIV

Raluca Dumitru: Am intrat cu frică pentru că nu sunt o înotătoare bună, a fost un final pentru mine. Pentru că de o săptămână nu am adus niciun punct pe traseu. Mă bucur că am putut să aduc două puncte, pentru că altfel aș fi fost nominalizată. Mă bucur că mai pot rămâne în competiție și nu trebuie să plec acasă.

Faimoșii

Un Războinic părăsește competiția Survivor România la finalul săptămânii

Războinicii suferă a treia înfrângere în această săptămână la Survivor România. După ce au pierdut ambele meciuri de imunitate, pentru un concurent din echipa albastră Aventura din Dominicană ajunge la final.

Maria Chițu: M-am trezit la final că mi se înmoaie mâinile, că alunecă cercul din mâna mea. Eu fixam direcția, cercul zbura în altă parte. Probabil am o zi mai proastă. Am dat tot ce am putut pe traseu și sper să-mi revin.

Citeste si: Soția lui Sebastian Chitoșcă sare în apărarea faimosului: "Pentru familie a făcut orice". Fostul fotbalist a încălcat regulamentul și i-a trimis mesaje

Starlin: Sunt nervos, îmi vine să plâng de nervi. Toată echipa e pregătită cu valiza făcută la sfârșit de săptămână. Dau totul pe traseu și probabil eu sunt cel care pleacă, pentru că de un timp am dat totul pe traseu și alți colegi nu.

Marius Crăciun: Suntem triști, nu am reușit să câștigăm. Îi felicit pe Faimoși, au fost mai buni. Nu ne așteptam să fim în situația asta. Ne-am doritsă câștigăm, aveam șanse egale de nu pleca cineva de la noi. Am rămas puțini, fiecare s-a apropiat de celălalt și ne va fi greu să ne nominalizăm. O să stăm cu sufletul la gură până la consiliul de eliminare.