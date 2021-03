Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România. Zanni, declarație surprinzătoare despre Elena Marin. „Simt că ne-am apropiat!”

In articol:

Cel de-al doilea meci pentru imunitate din această săptămână la Survivor România a fost câștigat de Faimoși. Aceștia s-au impus în fața Războinicilor în proba de ștafetă.

Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România

Încă un meci pentru imunitate emoționant la Survivor România. Faimoșii au reușit să își învingă adversarii cu scorul de 10-9, în proba de ștachetă.

Citeste si: Elena Marin are o cicatrice pe umăr făcută de un celebru prezentator! A căzut pe ea și putea s-o omoare! ”Sunt însemnată pe viață”

Din partea Faimoșilor au jucat ultimul punct Elena Marin și Zanni, care s-au confruntat cu Maria Hîngu și Marius Crăciun de la Războinici. Vedetele au făcut o echipă mai bună și au adus victoria sălbaticilor. Zannidache a declarat că meciul acesta l-a apropiat de colega lui.

„Echipa a promis că se va numi echipa mea, dar unii s-au împotrivit. Am avut grijă să-l marginalizăm pe Culiță, că e accidentat. (râde) Astăzi am fost în elementul meu și am râs pe săturate. Am simțit că m-am apropiat de Elena. Mă bucur că am câștigat”, a declarat Zanni, în stilul său caracteristic.

Razboinicii au pierdut la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: S-a aflat cine este femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida: „Îmi este teamă”- bzi.ro

Citeste si: Suma uriașă pe care Chitoșcă o va avea în conturi când va reveni de la Survivor! Surpriza nesperată a faimosului! EXCLUSIV

Cătălin Moroșan este cel care a adus egalarea în meciul de imunitate de astăzi și a trimis echipele în proba de ștafetă.

Totuși, Faimosul susține că traversează o perioadă grea la Survivor România și speră că își va reveni din punct de vedere sportiv, pentru a-și ajuta mai mult echipa.

„Nu prea sunt în măsură să vorbesc, pentru că nu merit. Nu vreau compasiune. Mă bucur că am reușit să egalăm și așa să aducem totemul de imunitate. Trec printr-o perioada mai dificilă. Sper să-mi revin și să fiu mai bun la finalizare”, a spus acesta.

Elena Marin : Aveam datorie, la ștafeta și de data asta a fost în favoarea noastră. E un motiv de bucurie. Vibe-ul echipei e foarte bun. Felicitări, echipă, să o ținem tot așa!

Reacția Războinicilor după ce au pierdut imunitatea la Survivor România

Maria Hîngu și Marius Crăciun au făcut echipă în proba de ștafetă, însă nu au reușit să-i învingă pe Elena Marin și Zannidache. În timp ce Războinica susține că nu va mai participa curând la o altă probă decisivă, colegul ei este mai optimist și spune că înfrângerea nu reprezintă un capăt de drum.

Maria Hîngu: Am zis că nu mai intru la ștafete o perioadă, pentru că e a treia pe care o pierdem pe mâna mea. Aștept un consiliu cu dialog.

Citeste si: Adevărul despre divorțul Andreei Antonescu de la Survivor! De ce nu reușește faimoasa să redevină o femeie liberă? ”Am semnat un contract” Dezvăluiri exclusive

Marius Crăciun: Nu a fost ziua mea, am intrat doar o dată, am aruncat slab. Sunt finaluri care nu mă avantajează. La ștafetă am intrat că sunt rapid, ca Maria să aibă timp mai mult pentru aruncări. Nu a fost ziua noastră, nu e un capăt de drum. Mai avem mult.