Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România. Zanni, dezamăgit că nu face nominalizări: „Mie îmi place spectacolul!”

In articol:

Primul meci de imunitate al săptămânii la Survivor România a fost adjudecat de Faimoși. Aceștia s-au impus în fața Războinicilor cu scorul de.

Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România

Sălbaticii au câștigat recompensa pusă în joc, ce constă în două kg de orez, două kg de făină, două kg de cartofi și 500 de ml de ulei. Echipa pierzătoare se întoarce în camp cu jumătate din cantitate.

Zanni se bucură de victorie, însă recunoaște că preferă consiliile mai puțin liniștite. El spune că echipa roșie nu este într-o formulă ideală.

„ Un consiliu liniștit arată așa cum nu-mi doresc din tot sufletul. Mie îmi place spectacolul. Sunt vinovat pentru asta. Cred că nu suntem într- o formulă corectă, deși câștigăm foarte detașat. Sper să câștigăm și să ne distrăm. Mă bucur că am câștigat. Când vine ghinionul să nu uităm că amavut și noi noroc cândva”, a spus Zannidache.

Zanni și Ștefan Ciuculescu

Irisha: Fiecare punct este important.

Simt o satisfacție după meciul de astăzi, mă bucur că am câștigat imunitatea. O să mâncăm. Felicit echipa.

Șfetan Ciuculescu: Am promis două, am adus trei. Am avut parte și de noroc. Norocul face parte din joc și n-am decât să mă bucur. Sper că la următorul traseu tot noi să ieșim învingători.

Echipa Faimoșilor

Războinicii suferă o înfrângere grea la Survivor România

Deși au fost conduși la diferență mare de scor, Războinicii au încercat să recupereze și să trimită jocul în proba de ștafetă. La finalul meciului, tabela de marcaj arăta o diferență de trei puncte.

Starlin: Mă simt super nervos. Nu a fost un scor rușinos, dar nu pot să mă bucur. Încercăm la următorul meci să egalăm balanța. Am ochii pe Ștefan.

Maria Chițu: Mă bucur pentru punctele aduse. Sunt supărată că ajungem la consiliu. Mă gândesc că iar vom fi nominalizați. Sper și mă gândesc că vom câștiga jocul de mâine.

Marius Crăciun: Cubul deasupra plasei m-a încurcat. Nu mă asteptam să intru de două ori și să nu aduc niciun punct. Nu-mi place să ajungem din nou în consiliu. Sperăm că la jocul de mâine să câștigăm.