Faimoșii câștigă miza fabuloasă a jocului de comunicare de la Survivor România. Zanni aduce punctul victoriei. „A strălucit ca un diamant!”

Faimoșii 22:09, iun 13, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Faimoșii încheie săptămâna de la Survivor România cu o victorie spectaculoasă în meciul de comunicare. Vedetele câștigă un premiu mult râvnit în Dominicană.

Faimoșii câștigă comunicarea la Survivor România

Echipa Faimoșilor au oportunitatea de a comunica prin apeluri video cu prietenii cei mai buni din România, după ce și-au adjudecat victoria în meciul pentru comunicare.

Tabela de marcaj arăta 10-8 pentru sălbaticii, ultimul punct fiind adus de Zanni

Echipa Faimoșilor

Victoria obținută nu calmează tensiunile din echipa roșie, care par să atingă cote din ce în ce mai mari. Elena Marin este pusă la zid de colegii săi, acrce îi reproșează că nu se concentrează îndeajuns pe traseele din Dominicană.

Raluca Dumitru: Sunt foarte bucuroasă că am câștigat comunicarea, aveam nevoie. Zanni a strălucit ca un diamant și a adus punctul câștigător. Abia aștept să vorbesc cu prietenii astăzi. Elena este foarte atentă la multe detalii, eu sunt cu ideea că în viață trebuie să faci ce dorești, nu ce îți spun alții Eu am făcut ce lucruri am simțit să fac.

Elena Marin: Vreau să felicit echipa că am câștigat. Aveam nevoie să vorbim cu prietenii. După consiliul de aseară, mi-am dat seama că fiecare lucru negativ pe care l-am văzut la cineva l-am reprimat pentru a aplana anumite conflicte. Nu am făcut bine, pentru că acum nu mai sunt ascultată. Începând de aseară am spus că atunci când văd lucruri o să spun. Raluca s-a luat de Maria și am simțit să intervin. Raluca m-a făcut săracă și că e greu la 33 de ani să nu ai minte. Totul a plecat de la prietenia mea cu Maria și că noi ne susținem. Îmi pare rău pentru această ceartă, sper să ne concentrăm pe premiul de la comunicare.

Ștefan Ciuculescu: Îi reamintesc Elenei că inclusiv aseară ea nu știa ce se întâmplă după ce cinci persoane au intrat pe traseu, era aeriană. Acum traseul ăsta i-a pus piedici, sunt curios de ce noi nu ne împiedicăm pe traseu, de ce nu le pierdem pe drum? Pentru că suntem atenți!

Zanni: După discuția asta, mi s-a dus vibe-ul. Până acum

Războinicii pierd comunicarea la Survivor România

am râs, m-am simțit în formă. Fetele și-au dat replici. I-am spus Ralucăi să se oprească. Elena în loc să se concentreze pe traseu și să se îmbunătățească, sunt multe greșeli, are scuze.

Concurenții din echipa albastră au pierdut șansa de a vorbi prin telefon cu familiile lor, pentru că nu au reușit să se impună în meciul de comunicare din această săptămână la Survivor România. Războinicii își pun bazele în următorul joc, pentru a putea discuta cu apropiații lor pentru prima oară în luni de zile.

Războinicii

Andrei Dascălu: Azi nu a fost finalul meu. Îmi pare rău că am pierdut. Miza era foarte mare, speram să vorbesc cu tatăl meu. Sperăm că săptămâna viitoare să câștigăm.

Maria Chițu: Mi-a plăcut foarte mult traseul, deși am pierdut. Îmi doream mult să vorbesc cu părinții mei. Faimoșii au fost mai buni. Nu a fost nimic de noroc și ghinion.