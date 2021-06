Faimoșii câștigă o recompensă fabuloasă la Survivor România. Elena Marin aduce punctul victoriei: „Miza era foarte mare!”

In articol:

Primul meci din această săptămână la Survivor este adjudecat de Faimoșii, cu scorul de 10-8. Vedetele câștigă un premiu uriaș, de care nu au mai avut parte de când sunt în formula de șase concurenți.

Faimoșii câștigă recompensa la Survivor România

Sebastian Chitoșcă și Elena Marin au fost cei mai buni jucători de la Survivor în meciul de recompensă. Fostul fotbalist a adus trei puncte echipei, iar Elena Marin a câștigat patru dueluri directe în fața Războinicelor.

Echipa Faimoșilor

Coregrafa a adus punctul decisiv, iar Faimoșii au câștigat premiul pus în joc. Concurenții din echipa roșie vor avea parte de petrecere pe plajă, la care însă Sebastian Chioșcă nu va putea participa pentru că este pedepsit, după ce a luat contact cu soția sa.

Elena Marin: Mi-a plăcut foarte mult traseul. Am spus că mi-aș dori să începem seria câștigurilor. Miza era foarte mare și ne doream să avem o petrecere. Ne bucurăm. Mulțumim lui Dumnezeu și sper să încheiem tot așa săptămâna, cu victorie.

Ștefan Ciuculescu: Deși am fost pușcăria pușcăriilor și nu am adus niciun punct, trebuie să-mi felicit echipa pentru că le-a dat cu traseul în cap. Trebuie să ne pregătim pentru partea musculară la picioare, că stăm, și eu și Cosmin.

Sebastian Chitoșcă: M-am simțit stăpân pe mine la final, mă bucur că am adus trei puncte. Se știe că eu nu mă pot bucura de această recompensă. Am să plătesc cu capul sus. Mă bucur că ei merg să se distreze și sper ca săptămâna viitoare să mă bucur și eu de recompensă.

Războinicii, înfrângere amară la Survivor România

Concurenții din echipa albastră susțin că doar norocul le-a adus Victoria Faimoșilor. În confruntarea directă dintre Adelina Damian și Elena Marin, Războinica nu a reușit să aducă egalarea la 9 și să trimită jocul în proba de ștafetă.

Marius Crăciun: La începutul jocului am crezut că e finalul nostru și că vom câștiga. Efectiv fiecare meci era pierdut la secundă. Nimeni nu a fost mai slab decât celălalt, a fost vorba de noroc. Felicit echipa Faimoșilor. Din păcate nu am ajuns la ștafetă, sperăm să câștigăm meciurile de imunitate.

Adelina Damian

Adelina Damian: Am început foarte bine, relaxată, cu zâmbetul pe buze. La al patrulea punct am zis că îmi iau revanșa și am plecat cu presiune și nu a fost să fie. Am avut șanse și cu Elena, că nu a dat nici ea două din două. Îmi pare rău, mi-ar fi plăcut să câștigăm. Jocurile de imunitate sunt mai importante, ne concentrăm pe acelea.