Faimoșii câștigă recompensa la Survivor România. Irisha aduce punctul victoriei. „Fetele noastre au strălucit!”

In articol:

Faimoșii au început săptămâna cu o victorie la Survivor România. Vedetele și-au adjudecat recompensa, după ce i-au învins pe Războinici cu scorul de 10-7.

Faimoșii câștigă recompensa la Survivor România

Traseul pe apă din meciul pentru recompensă li s-a potrivit mai mult sălbaticilor, care au reușit să-i învingă pe Războinici la diferență considerabilă de scor.

Vedetele au câștigat o masa la restaurant și se vor bucura de sporturi nautice în Dominicană.

Citeste si: Adevărul despre relația dintre Elena Marin și Raluca Dumitru. De la ce a pornit scandalul între cele două concurente: "Nu va fi un conflict de scurtă durată"

Irisha a adus punctul victoriei și spune că a fost meciul fetelor din echipa Faimoșilor. „Mă simt impecabil, foarte bine, vreau să fiu utilă și ajut echipa și asta am făcut. Fetele noastre au strălucit. Nu am ratat niciun punct. Suntem la fel de puternice ca băieții Războinicilor. Mă bucurcă am câștigat recompensa, să mâncăm, că ne e foame rău. Sunt fericită”, a declarat Irisha.

Echipa Faimoșilor

Citeste si: Andreea Marin, despre mariajul cu Ștefan Bănică Jr.: „Nu exista nicio atracție pentru mine”- bzi.ro

Culiță Sterp: Mă bucur pentru această reușită chiar dacă gândul meu e acasă, pentru că se apropie momentul când voi deveni tătic. Îmi e greu să mă concentrez aici, dar încerc să nu arăt chestia asta echipei și să pot să aduc toate punctele de care e nevoie. M-am bucurat cândam auzit de premiu, am dat tot ce am putut ca să câștige echipa.

Raluca Dumitru: Eu am intrat pozitivă pe traseu, am dat tot ce am avut mai bun să câștigăm recompensa.

Războinicii, înfrângere grea la Survivor România

În continuare o să dau tot ce am mai bun.

Concurenții din echipa albastră au început săptămâna cu stângul și au pierdut o recompensă valoroasă.

Echipa Războinicilor

Adelina Damian: Cred că am cunoscut ce înseamnă puterea gândului greșit. Prima oară nu am avut probleme și a două oară am spus că alunec și am alunecat. Mă bucur că n-am renunțat și am mers mai departe. Îmi pare foarte rău și sper să fiu mai în formă zilele următoare.

Veste uriașă pentru Jador, după întoarcerea de la Survivor! Faimosul, așteptat la maternitate peste câteva luni! Se mărește familia! Dezvăluiri exclusive

Bogdan Urucu: Înfrângerea o simt foarte nasol pentru că sunt împătimit al sporturilor extreme. L-am simțit pe Cucu mai bine după atâtea zile. O să aduc cât mai multe puncte și în zilele urmatoare.

Marius Crăciun: Eu am o energie bună, echipa la fel. Am adus trei puncte, dar nu a câștigat echipa. Unora nu li s-a potrivit proba de final. Sunt jocuri cărora nu le putem face față. Sper să câștigăm urmatoarele jocuri, starea echipei nu e sută la sută optimistă, dar lucrurile se vor regla ulterior.