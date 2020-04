In articol:

În plină perioadă de carantină obligatorie, Faimoșii Ciprian Mariș și Mădălina Vlad au luat o decizie extrem de importantă: să locuiască, împreună, în Cluj și, mai mult, să se țină, reciproc, în formă fizică perfectă.

Iar pentru asta, zi de zi, cei doi îndrăgostiți fac antrenamente cât se poate de serioase. Iar unul dintre antrenamentele care îi păstrează în formă maximă, atât fizic, cât și psihic, ca să nu mai spunem că le și consolidează relația de cuplu, a fost demonstrat pentru kfetele.ro.

Adstfel, totul începe cu o încălzire a articulațiilor, iar apoi Ciprian Mariș își învață iubita câteva tehnici simple, lovituri de pumn și picior, din MMA pe care le exersează cu Mădălina și, normal, se mai întâmplă să și greșească. Ea, evident, el nu, fiind chiar specialitate alor. Doar că se distrează de minune și când se întâmplă așa ceva.

Apoi, Mădălina Vlad își ia rolul în serios și se apucă ea să îl antreneze pe Ciprian Mariș, punându-l să facă tot felul de genoflexiuni, fandări și alte asemenea exerciții specifice fitness-ului până scoate tot suflul din el. Și, din nou, se distrează împreună, amândoi fiind, după atât de multă mișcare, un cuplu mai mult decât tonic.

”Stăm împreună și, cum suntem amândoi sortivi, ne înțelegem perfect. Fiecare face treaba lui, ne ajutăm reciproc și ne și distrăm”, ne-a spus Ciprian Mariș, încântat de relația pe care o are cu Mădălina Vlad.

Mădălina Vlad a divorțat, iar apoi l-a cunoscut pe Ciprian Mariș

”Noi ne cunoșteam de multă vreme, am dat și BAC-ul împreună cu olimpicii la Râmnicu Vâlcea acum 10 ani dar nu ne-am întâlnit atunci. Interesant este însă că eram în același loc, în același moment! Ne știam din vedere, de la Exatlon dar nu am interacționat până la gala de MMA din 16 decembrie, unde am fost să îi susțin pe el și pe Ion Surdu! Le-am luat un interviu pentru un vlog și acolo s-a întâmplat ceva, a fost chimie pur și simplu! Eu credeam că e doar un luptător și că abia scot două vorbe de la el, dar a fost o surpriză mare să văd ce om interesant am descoperit! De la acel interviu a pornit totul, ne-am văzut după gala de MMA și de acolo a început magia!

a declarat Faimoasa Mădălina Vlad despre relația cu Ciprian Mariș, la emisiunea ”Ștafeta Mixtă” de pe facebook-ul WOWbiz.ro.

