Faimoșii de la Survivor România au pierdut jocul de recompensă în fața Războinicilor! „Sunt extrem de suparata! Nu pot să îmi explic”

Deși își doreau cu ardoare să câștige jocul de recompensă , Faimoșii au pierdut din nou meciul, din păcate. Spre deosebire de Războinici, care au primi un kilogram de linte, jumătate de kilogram de făină și câte un pahar de lapte, echipa roșie a primit doar jumătate din cantitate.

Faimoșii de la Survivor România, primele declarații după ce au pierdut meciul

Învinși din nou de Războinici, Faimoșii s-au arătat dezamăgiți de faptul că adversarii au reușir să obțină victoria cu o diferență atât de mare. Scorul final a fost de 10 la 4 în favoarea echipe albastre. Vedetele competiției din Republica Dominicană și-au promis că se vor antrena mai mult pentru meciurile următoare.

„Sunt extrem de suparata. Pe traseu am fost mult mai buna, am ajuns mereu prima. Este frustrant sa ajungi si sa pierzi la final. Pe traseu sunt foarte buna, dar finalurile ma trag in jos. Mi se par ele foarte bune pe indemanare. Eu nu am exersat pe indemanare. Nu pot sa-mi explic. Finalurile nu sunt ale mele. Pe traseu sunt buna si ajung prima”, a declarat Simona Hapciuc de la Faimoși.

„Nu știu ce sa va zic. Am pierdut un joc important. Este foarte greu fara hrana, nu avem energie. Nu stiu daca sunt ei mai buni si noi mai slabi. Nu are rost sa cautam scuze. Ii felicitam pe cei din echipa Razboinicilor, ne odihnim si revenim maine cu forte proaspete”,a spus și Faimosul Cosmin.

„Cred ca trebuie sa ne antrenam mai mult. Sa stam impreuna, sa ne antrenam, sa ne concentram mai mult si sa aducem puncte”,a declarat Cătălin Moroșanu de la Survivor România.

„Am pierdut inca un joc, dar din pacate, astazi au fost mai buni ca noi. Au castigat cu o diferenta foarte mare. La jocul urmator speram sa castigam. Ii felicit, au fost mult mai buni ca noi”,a adăugat și Culiță Sterp, după înfrângere.