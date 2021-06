Faimoșii îi umilesc pe Războinici în meciul de imunitate la Survivor România. Adelina Damian: „Nu sunt fairplay!”

In articol:

Primul meci de imunitate de la Survivor România a fost adjudecat de Faimoși. Aceștia leagă două victorii în această săptămână și îi pun pe Războinici în poziția de a face nominalizări.

Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România

Echipa roșie s-a impus cu scorul de 10 -3 în fața albaștrilor, în meciul de imunitate de la Survivor România. Faimoșii câștigă astfel proviziile ce constau în câte patru kilograme de cartofi, orez și făină, dar și jumătate de litru de ulei.

Echipa Faimoșilor

De asemenea, sălbaticii vor avea parte de un consiliu de nominalizare liniștit. „ Mi-a plăcut traseul și finalul. Mă bucur că am câștigat astăzi și că o să avem un consiliu liniștit. Mă bucur că avem provizii și suntem ok de ceva timp și sper să rămânem așa”, a spus Raluca Dumitru.

Ștefan Ciuculescu: Eu sunt ăla mai vocal, pașii puternici, sunetul la fel. Nu mă mai cert cu niemni. Cât despre joc, parcă a fost făcut pentru noi. Sunt bucuros, pot spune că vibe-ul echipei este pozitiv.

Sebastian Chitoșcă: Mă simt foarte bine că am câștigat acele provizii. Sunt flămând rău de tot.

Mi-a fost celmai greu cu foamea. Mă bucur că au avut o zi bună colegii mei. Zanni să nu-și facă griji, pentru că tot câștigătorul acestei competiții va fi, știe că îl iubesc.

Războinicii fac nominalizări la Survivor România

Concurenții din tabăra albastră au pierdut imunitatea și riscă să piardă un membru al echipei la finalul săptămânii. Războinicii susțin că se vor concentra mai mult la al doilea joc, pentru a avea șanse de 50% ca persoana votată spre eliminare în această seară să rămână în competiție.

Marius Crăciun: Am fost mai slabi decât Faimoșii. Nu a fost ziua noastră. Mereu găsim asta, că nu a fost finalul nostru. Eu nu sunt bun la cercuri, astăzi am simțit că nu se leagă nimic. Nu nimeream deloc acele bețe. S-au luat doar trei puncte, factorii sunt mulți, putem găși scuze, dar trebuie să ne revenim, că putem câștiga. Luptăm până la capăt, pentru că suntem războinici, sportivi, mergem până la capăt indiferent dacă pierdem. Sunt zile și zile și suntem aici să demonstrăm că suntem puternici și ne vom ridica de la acest scor în următoarea imunitate.

Echipa Războinicilor

Adelina Damian: Sunt supărată pe mine pentru că în adâncul sufletului sunt un om competitiv. Nu am vrut să arăt asta și să fac o drama din neputința mea. Nu am mai adus puncte și am început să exprim asta. Nu sunt sportiv, nu am apucat să capăt experiență. Uneori e greu să accept și vreau mai mult. Îmi pare rău pentru echipă, pentru că ne vom nominaliza și nu ne place. Sunt dezamăgită. Faimoșii nu sunt fairplay, noi când i-am batut cu 10-2 nu le-am spus nimic.