Faimoșii întorc scorul și câștigă meciul de comunicare la Survivor România! Jocul, decis în proba de ștafetă: „Ne rupem picioarele aici la propriu!”

Răsturnare incredibilă de scor în meciul de comunicare la Survivor România. Faimoșii au revenit de la 6-2 și au dus partida în proba de ștafetă.

Faimoșii câștigă comunicarea la Survivor România

Echipele care s-au confruntat în proba decisivă au fost Ana Porgras și Zanni de la Faimoși și Sindy, alături de Andrei Dascălu, de la Războinici. Sălbaticii s-au impus în cele din urmă cu scorul de 10-9. Tabăra roșie câștigă astfel comunicarea și au oportunitatea de a vorbi preț de câteva minute în timp real cu un prieten din România.

Mai mult, începând din această săptămână, jocul de comunicare are două mize. Una este cea de comunicare cu persoanele dragi, iar cea de-a doua este legată de camp. Așadar, echipa câștigătoare își adjudecă și un loc mai confortabil de dormit pentru următoarea săptămână pe insulă, unde dotările sunt mai multe și au inclusiv saci de dormit.

Faimoșii sunt mândri de ceea ce au reușit astăzi și consideră că sunt mai puternici ca niciodată.

Zanni spune că la un moment dat și-a pierdut speranța, însă a fost montat psihic de colegii săi.a declarat Faimosul.

Ana Porgras: Mă bucur că am făcut parte din ștafetă. Eu nu mi-am pierdut speranța nicio secundă. Am crezut până la ultimul punct. Sunt fericită că am câștigat, meciul ăsta le arată Războinicilor ce înseamnă echipa Faimoșilor.

Sebastian Chitoșcă: Mă bucur că am câștigat, dar eu astăzi la joc am venit foarte demoralizat. Nu mă așteptam să aduc vreun punct. Mă doare că am fost nominalizat și sper să nu plec acasă. Echipa asta mai are nevoie de mine aici, pentru că am demonstrat pe traseu că am dat totul.

Cătălin Moroșanu: Trebuie să vadă o Românie întreagă cum ne rupem picioarele aici la propriu și la figurat. Sunt mândru de echipa mea pentru că au demonstrat că au dus arta războiului la alt nivel.

Faimoșii sunt o echipă puternică.

Războinicii sunt cu moralul la pământ, după ce au pierdut comunicarea la Survivor România

Concurenții din echipa albastră nu știu ce i-a lovit în meciul de comunicare, după ce Faimoșii au reușit să întoarcă scorul într-un mod spectaculos. Războinicii digeră greu înfrângerea, pentru că au fost siguri că vor câștiga după ce tabela de marcaj arăta 7-3 pentru albaștri.

Razboinicii pierd la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sindy: Astăzi nu știu ce am avut, a fost cea mai proastă zi, mai ales când văd finalul de mingi. Urăsc traseul ăsta. Am o stare proastă, sunt nervoasă. Îmi pare rău, mă simt vinovată că am pierdut acest joc.

Albert Oprea: Chiar nu știu ce s-a întâmplat. Ne mergea bine, am ajuns iarla ștafetă și am pierdut, nu a fost să fie nici astăzi. I-am văzut pe toți că au dat totul, nu știu ce să mai facem, o să trecem și peste jocul ăsta. Trebuie să mergem mai departe.

Andrei Dascălu: Îmi pare rău, am dat totul pe traseu, vreau să-mi cer scuze dacă am dezamăgit. Ei au avut încredere în mine, nu a fost să fie, a fost pe aproape. Îmi pare rău că am pierdut, dar rămânem cu capul sus. Vom reveni pe parcurs.

Sorin Pușcașu: Orice cuvânt aș spune nu mai are niciun rost. Nu înțeleg ce se întâmplă, de la 6- 2 să-și revină Faimoșii. Este al treilea meci când întorc scorul și reușesc să ne bată. Poate e o strategie proastă a noastră, sunt dezamăgit.