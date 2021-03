Faimoșii întrerup seria înfrângerilor și câștigă meciul de recompensă la Survivor România. Andreea Antonescu aduce primul punct pentru echipa roșie: „Am făcut ce au zis băieții!”

In articol:

Faimoșii reușesc să rupă seria înfrângerilor de la Survivor România. După o săptămână catastrofală, când nu au câștigat niciun meci, sălbaticii s-au impus în fața Războinicilor după o luptă tensionată.

Faimoșii câștigă meciul de recompensă la Survivor România

Lupta pentru recompensă a fost dramatică, iar punctul decisiv a fost stabilit în urma probei de ștafetă. Din echipa Faimoșilor s-au luptat Ana Porgras și Zanni, care i-au învins pe Marius Crăciun și Maria Hîngu de la Războinici.

Faimosii castiga[Sursa foto: Captură KANAL D]

Astfel, cu scorul de 10-9, sălbaticii își adjudecă recompensa, ce constă în două rulouri cu carne și legume pentru fiecare concurent. Andreea Antonescu este fericită pentru că a reușit să aducă primul său punct pentru echipă de la intrarea în competiția Survivor România.

„Nu-ți poți imagina cât sunt de fericită, mai ales că eu nu am fost cu îndemânarea. Am apreciat că m-a susținut echipa. Practic am făcut ce au zis băieții și le-am adus punct. M-au ajutat indicațiile lor”, a spus Faimoasa.

Ana Porgras: Sunt foarte fericită că am făcut parte din ștafeta asta și că am reușit să câștigăm și că avem o energie super pozitivă.

Aveam nevoie de punctul ăsta pentru moralul nostru și pentru mâncare.

Zanni: Mi-am dat sema că misiune mea e să îmi controlez reacțiile sub tensiune. Azi a fost frumos, ne-am susținut unul pe celălalt. Nu a fost energia rea sub care eu îmi pierd rațiunea. Mă bucur pentru echipa mea, apreciez toate fetele pentru că au depășit așteptările.

Războinicii, dezamăgiți după înfrângere

Concurenții din echipa albastră sunt supărați că nu au reușit să câștige recompensa din această săptămână, însă sunt mândri că nu au pierdut la diferență mare de scor și au luptat până la capăt.

Maria: De fiecare dată spun că Dumnezeu le așează și astăzi nu trebuia să câștigăm noi. Îmi pare bine că nu am pierdut la un scor rușinos. Îmi pare rău că nu am adus punctul final în două luni de zile.

Razboinicii pierd la Survivor[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sorin: Sunt foarte dezamăgit de mine, nu de echipă. Nu am reușit să adun niciun punct din două. Am ajuns la ștafetă și le-am dat ocazia lor să câștige, sunt supărat de reacțiile animalice din partea cealaltă și nu mi se pare în regula să fie aici. Sunt bucuros că am o asemenea echipă.

Marius: E prima oară când fac parte din ștafetă. Am dat tot ce am avut mai bun. Speram să câștigăm. Nu este un capăt de țară, am câștigat săptămâna trecută fiecare joc și o să ne revenim, mergem mai departe.