Faimoșii își iau revanșa și câștigă imunitatea la Survivor România, cu o diferență covârșitoare de scor. „Să plece unul dintre Războinici!”

In articol:

Faimoșii au câștigat al doilea meci de imunitate al săptămânii la Survivor România și obligă Războinicii să trimită un concurent în cursa pentru eliminare.

Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România

Vedetele și-au adjudecat imunitatea la Survivor România pe un traseu cu apă, cu o diferență de 7 puncte.

Faimoșii au câștigat cu scorul de 10-3 și echilibrează astfel balanța, iar șansele ca un concurent din echipa roșie să părăsească competiția din Dominicană s-au înjumătățit.

Citeste si: Culiță Sterp se întoarce împotriva lui Zanni la Survivor România și spune tot adevărul despre strategia Faimosului. „Este vorba de Cucu!”

Sebastian Chitoșcă: Sunt bucuros, personal nu-mi doream să mai vorbesc pe la consiliu, pentru că ne-am spus totul. Suntem fericiți. Am plecat din camp cu gândul că vom câstiga, mă bucur că s-a întâmplat. Mă bucur că aceste codițe ne-au purtat noroc. Le voi purta până la următoarea înfrângere. Consiliul e liniștit, asta e cel mai important. Sperăm să plece unul dintre Războinici. Să rămânem așa cum suntem.

Sebastian Chitoșcă

Raluca Dumitru: Mie mi-a plăcut acest traseu. Mă bucur că am câștigat, o să avem un consiliu liniștit. Suntem o echipă aici chiar dacă în camp ne mai certăm.

Este bine că măcar ne spunem în față și nu bârfim.

Citeste si: Când scăpăm de purtarea măștii în spațiile deschise. Iată ce spune ministrul Sănătății- bzi.ro

Culiță Sterp: Mă bucur că am câștigat cu un scor detașat. Și dacă pierdeam nu era capăt de țară. Dumnezeu a fost cu noi astăzi și să fie cu cei care merită.

Războinicii suferă o înfrângere grea la Survivor România

Concurenții din echipa albastră pierd imunitatea la o diferență mare de scor, în cel de-al doilea meci de imunitate la Survivor România. Andrei Dascălu este rușinat pentru înfrângerea rușinoasă.

„E un scor rușinos la un joc de imunitate. Nu am simțit finalul. Traseul a fost ușor, dar nu am simțit finalul deloc. Astăzi nu a fost ziua noastră, dar cel mai rău îmi pare că am pierdut la acest scor. Să ne gândim bine cum vom vota în consiliu”, a spus Războinicul.

Citeste si: Irisha, atac furibund la adresa lui Zanni după ce a fost nominalizată la Survivor România. „Nu halesc glumele de clasa 8-a!”

Maria Chițu: Finalul a a fost problema, deși consider că a fost strâns, am pierdut la câteva secunde. Mergem înainte cu credință și sperăm să nu plece nimeni de la noi.

Albert Oprea de la Războinici

Albert Oprea: Nu a fost să fie. Nu i-am prins noima la final. N-am prins idea. Nu a fost deloc finalul meu. Scorul spune că ei au prins mai bine finalul. Ăsta a fost al lor. Sper să plece cineva de la ei.