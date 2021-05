Faimoșii își iau revanșa și câștigă imunitatea la Survivor România, cu un scor zdrobitor. Andreea Lodbă aduce punctul victoriei. „Echipa a jucat pentru șansa mea!”

In articol:

Cel de-al doilea meci pentru imunitate al săptămânii la Survivor România a fost adjudecat de Faimoși. Războinicii vor avea parte de un consiliu de nominalizare tensionat și sunt nevoiți să facă propuneri pentru eliminare.

Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România

Andreea Lodbă a intrat în cursa de eliminare, după ce a fost votată de Faimoși în consiliul de nominalizare precedent. Deși au pierdut primul meci de imunitate, vedetele s-au mobiliat pentru al doilea joc și au reușit să se impună în fața Războinicilor cu scorul de 10-5.

Faimoșii câștigă imunitatea

Elena Marin susține că Faimoșii au reușit să se concentreze mai mult la finalul jocului. „Ne-am dorit foarte mult, am plecat cu energia din camp. M-am focusat foarte mult pe final. Ne-am dorit să avem un consiliu liniștit. Cu toate că a fost un traseu pe apă, ne-am demonstrat că se poate, trebuie să avem încredere în noi”, a declarat Faimoasa.

Andreea Lobdă a reușit să aducă punctul decisiv în duelul cu Maria Chițu. „Mă simt foarte bine, deși sunt nominalizată, asta nu mă face să fiu delăsătoare. Astăzi am simțit că echipa a jucat pentru șansa mea. Mai am o șansă să plece cineva de la Războinici”, a spus ea.

Zanni: Știu că suntem într-o formulă bunicică, dar mai avem deficiențe. În momentul de față se rupe traseul. E vorba despre secunde. Mi-a plăcut traseul. Revenire? Nu știm. Noi suntem cu faptele și sper să ne demonstrăm prima dată, pentru că ne-am dezamăgit zilele trecute.

Războinicii, dezamăgiți după înfrângerea în fața Faimoșilor

Albaștrii au pierdut cea de-a doua imunitate din această săptămână la Survivor România și riscă să piardă un membru al echipei.

Războinicii sunt nevoiți să se voteze între ei, în consiliul de nominalizare.

Maria Chițu: Nu pot să spun că traseul a fost mai potrivit pentru noi sau pentru ei. Mi-a plăcut traseul și finalul, fiecare a dat tot ce a putut. La a patra intrare m-am simțit obosită și nu mai aveam forță să arunc, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Andreea a fost mai odihnită, la a doua intrare.

Marius Crăciun și Adelina Damian

Marius Crăciun: Am avut o zi foarte proastă, sunt dezamăgit de mine, nu mă așteptam să arunc așa prost. Doar cu Zanni am adus punctul când am fost mai concentrat. Fiecare dintre noi a pierdut două puncte. Traseul ne-a avantajat, dar nu și finalul. Vor fi jocuri și jocuri care vor fi de natura asta, dar nu suntem dezamăgiți, pentru că avem șanse de 50% să rămână persoana de la noi în competiție.