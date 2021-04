Faimoșii își iau revanșa și câștigă imunitatea la Survivor România. Irisha: „Nu trebuia să fiu votată!”

In articol:

Faimoșii și-au luat revanșa după înfrângerea umilitoare din primul meci pentru imunitate din această săptămână la Survivor România.

Faimoșii câștigă imunitatea la Survivor România

Vedetele și-au adjudecat imunitatea și vor fi spectatori la consiliul de nominalizare. Războinicii au revenit spectaculos de la 8-4, însă Albert Oprea nu a reușit să trimită jocul la proba de ștafetă, iar meciul s-a

încheiat cu scorul de 10-8 în favoarea Faimoșilor.

Vedetele sunt în culmea fericirii pentru că trimit un adversar în cursa pentru eliminare și astfel șansele ca unul dintre Faimoși să părăsească competiția se înjumătățesc. Irisha, concurenta din echipa roșie care a fost nominalizată, vrea să le dovedească coechipierilor săi că au greșit când au propus-o pentru eliminare.

„Ieri nominalizată, astăzi pe podium. Sunt foarte fericit că am adus două puncte echipei. Vreau să le dovedesc că nu trebuia să fiu votată. Să aduc în fiecare zi puncte, să nu mai pierdem niciodată, să luăm toate recompensele”, a declarat Irisha.

Sebastian Chitoșcă: Am o emoție când intru pe traseu la fiecare punct. Mă bucur că adus victoria, că am adus imunitatea pentru echipa noastră. Ieri a fost o înfrângere grea. Ele două trebuie să demonstreze pe traseu în fiecare zi, să ne fie greu să votăm pe cineva. Le felicit pe amândouă că sunt sportive bune. Felicit toată echipa. Sunt bucuros că am câștigat.

Zanni: Eu mi-am dat seama după al treilea punct că jucam cu bandana pe ochi.

Am pierdut două puncte. Raluca, să nu puila suflet că a spus Irisha că am greșit votul. Rămâi fată bună.

Cosmin Stanciu: Încă de dimineață am vorbit cu pokemonii mei și povesteam că suntem într-o perioadă în care nu mai avem vlagă în timpul jocurilor. Am o problemă la mâna și medicii nu mi-ar fi dat voie să intru, dar eu sunt berbec. Sunt bucuros că am câștigat și sunt sigur că o să ne revenim în meciurile următoare.

Războinicii, în fața unui consiliu de nominalizare la Survivor România

Concurenții din echipa albastră au luptat până la capăt și au reușit să întoarcă spectaculos scorul. Războinicii au pierdut la mustață, după ce Albert Oprea a fost învins de Sebastian Chitoșcă în duelul direct, iar meciul nu a ajuns la proba de ștafetă.

Maria Chițu: Sunt supărată, dar mă simt recunoscătoare că am ajuns până aici. E ciudat sentimentul că ar putea fi ultima zi aici. Dorința mea de a fi aici cu această echipă a însemnatmult pentru mine și e o dorința îndeplinită.

Razboinicii au pierdut la Survivor România[Sursa foto: Captură KANAL D]

Sorin Pușcașu: Am încercat să ne întărim deși am fost conduși. E încă o înfrângere dureroasă. Am fost mai fericit când echipa câștiga. Am reușit să aduc trei puncte și nu mă pot bucura. Cred că acest consiliu ne va face bine. Faptul că am pierdut îi va trimite pe unii acasă. Au trecut atâtea săptămâni în care unii oameni nu mai dovedesc nimic. Lăsăm la decizia publicului să vedem cine pleacă acasă.

Albert Oprea: Sunt cel mai supărat de când am venit la Survivor. Am pierdut toate trei punctele. Mă simt vinovat pentru înfrângerea de astăzi. Atâta am putut. Nu m-am concentrat destul la final. E foarte greu. Nu mă simt bine. Sunt dezamăgit de mine și că am tras echipa în jos.

Vera Miron: Nu vreau să mă scuz. Nu mă simt foarte bine. Am dat tot ce am putut. Nu a fost ziua mea.