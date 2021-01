Faimoșii pierd din nou în fața Războinicilor! Lacrimi de disperare în echipa vedetelor de la Survivor România 2021: "O să-i rupem data viitoare"

In articol:

Încă un meci spectaculos la Survivor România. Echipa Faimoșilor a pierdut, deși în primă fază a reușit să se impună în fața Războinicilor. Aceștia din urmă au răsturnat scorul și au reușit să câștige cu 10-7, după un meci palpitant. În echipa Războinicilor au marcat: Musty, Mellina, Roxana, Lucian, Marilena, Sorin, Maria, Lucian, Andreea, Alin, în timp ce la Faimoși marcatorii au fost: Cosmin Stanciu, Elena Marin, Amna, Jador, Costi, Majda, Jador.

Miza jocului de astăzi, la Survivor România 2021

Faimoșii și Războinicii au luptat astăzi pentru o miză importantă: provizii. "Astăzi jucăm pentru provizii! Echipa care câștigă primește 1,5 kilograme de orez și 500 ml de ulei. Avem și pentru echipa pierzătoare ceva. Aceștia primesc jumătate din cantitate, mai exact: 750 gr de orez și 250 ml de ulei.", a fost anuțul făcut de Daniel Pavel , la startul probei.

Războinicii au reușit să câștige proba și proviziile au mers la ei, însă și Faimoșii au primit ca premiu de consolare o cantitate mai mică, la jumătate.

Elena Marin

Primele reacții ale faimoșilor după ce au pierdut proba

Fetele din echipa Faimoșilor au început să plângă în momentul în care au pierdut pentru a treia oară consecutiv, însă, chiar și așa, vedetele sunt dispuse să lupte în continuare

și sunt decise să dea ce e mai bun din ele.

"Am avut reacția asta la final pentru ca a ajuns la mine găleata goală, ce să fac cu ea? Să o pun în cap. A trebuit să arunc înapoi. Dacă venea găleata plină sunt sigur că aveam șanse. Nu vreau să dau vina pe nimeni", a spus Culiță Sterp de la Survivor România ,

după ce a pierdut punctul decisiv.

"Eu m-am ofticat foarte tare, recunosc, s-a întâmplat la fel ca la Culiță. Am avut de două ori șansa și chiar am crezut că am șanse să câștig, însă a ajuns găleata goală. Îmi dorea foarte mult să câștigăm. De asta am reacționat așa", a spus Alexandra Stan.

"Noi nu suntem sportivi. Eu sunt doar un cântăreț, doar asta știu să fac. O să-i rupem data viitoare", a declarat Jador după probă.

"Nu am vrut să abandonăm. Am vrut să luptăm până la capăt. Am pierdut, dar aștept să luptăm până la capăt", a spus Elena Marin, cu lacrimi pe obraz.

Razboinicii castiga din nou

Alin de la Războinici dedică victoria echipei

"Chiar dacă Faimoșii mă văd un bărbat mai fragil, am demonstrat că pot să revin. Cred că echipa o să aibă mult mai multă încredere în mine. Victoria nu-mi aparține, aparține întregii echipe și mă bucur că orezul este la noi în casă", a declarat Alin.