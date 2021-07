Faimoșii și Războinicii au plecat în Republica Dominicană! Primele imagini de la aeroport

Faimoșii și Războinicii au plecat în Republica Dominicană, pentru Marea Finală [Sursa foto: Captura Video] 10:39, iul 9, 2021 Autor: Clara Ionescu

Finala Survivor România 2021 este la doar două zile distanță. Marele câștigător al acestui an va fi aflat sâmbără, 10 iulie, în direct din Republica Dominicană. Ultimii concurenți care au rămas în competiție sunt Zannidache de la Faimoși, ultimul veteran al competiției, și Marius Crăciun, Andrei Dascălu și Maria Chițu de la Războinici.

În Marea Finală, finaliștii se vor bucura de o adevărată surpriză. Faimoșii și Războinicii se întorc în Republica Dominicană pentru a fi alături de colegii lor. Chiar dacă nu sunt în formula completă, echipa roșie și echipa albastră se bucură să fie din nou împreună.

Concurenții au ajuns în această dimineață la aeroport, iar revederea a fost una pe măsură. Faimoșii și Războinicii sunt mai mult decât pregătiți să ajungă în Republica Dominicană și să fie alături de finaliști. Din imaginile postate pe paginile lor de Instagram se pot observa următorii foști concurenți: Ana Porgras, Raluca Dumitru, Sebastian Chitoșcă, Ștefan Ciuculescu, Alin Sălăjean, Cătălin Moroșanu, Irina Ceban, Musty, Roxana Nemeș, Cucu, Sorin Pușcașu, Andreea Antonescu, Maria, Roxana Ghiță, Majda, Starlin și Sindy. Ei vor apărea în Marea Finală Survivor România, difuzată live pe Kanal D, sâmbătă seara, 10 iulie.

Raluca Dumitru și Ana Porgras [Sursa foto: Captura Video]

Zanni, mărturisire emoționantă în semifinala Survivor România 2021

Zanni este singuril veteran rămas în competiția Survivor România 2021. Faimosul a făcut dezvăluiri emoționante în Consiliul de eliminare de noaptea trecută, în care Elena Marin a fost eliminată în urma votului publicului.

„Am aflat despre mine câtă de toleranță pot să am, cât de mult pot să mă adaptez la mediu, la oameni, cât de mult pot să îi simt și să îi intelge pe cei din jur, ce conexiuni pot să creez și cât de mult pot să îmi doresc să lupt cu cei care fac giumbușlucuri. Am aflat că sunt alergic la vrajeală și la texte din basme.

Unii ar putea să creadă că sunt prea aspru, dar eu știu ce simt și prin ce am trecut pe aici.

Am aflat că prefer să trec la fapte decât să vobresc, prefer să arăt oamenilor prin ceea ce fac, nu prin ce dau din gură. Când am intrat în emisiune știam că nu vreau să am de-a face cu oameni pe care i-am văzut din primele zile...” Citește mai multe AICI.

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România 2021 [Sursa foto: Instagram]