Faimoșii și Războinicii, pregătiți de Survivor. Primele imagini din Republica Dominicană

Survivor Romania 2021 incepe sambata, 9 ianuarie, la Kanal D! Daniel Pavel, om de radio si TV, va fi prezentatorul celui de-al doilea sezon!

„Survivor Romania”, sezonul doi, intră în casele telespectatorilor, sâmbătă aceasta, 9 ianuarie, de la ora 20:00, la Kanal D. Telespectatorii români se pot bucura de show timp de cinci zile pe săptămână după cum urmează: în fiecare miercuri și joi, de la 22:30, și de vineri până duminică, de la 20:00.

Daniel Pavel, prezentatorul celui de-al doilea sezon „Survivor Romania”, va urmări îndeaproape evoluția concurenților de-a lungul desfașurării competiției.

„Pentru mine, <Survivor Romania> reprezinta, in egala masura, cea mai mare provocare profesionala de pana acum, cat si oportunitatea testarii unor limite de anduranta fizica si psihica, pe care le intalnesti in viata doar daca ai noroc. Si ma refer la noroc asa cum il vedeau anticii, adica acel noroc care ii favorizeaza, exclusiv, pe cei puternici si curajosi. Telespectatorii vor avea ocazia sa vada in sezonul al doilea, asa cum s-au obisnuit, oameni cu o ambitie si o determinare iesite din comun. E un privilegiu pentru mine sa fiu alaturi de acesti concurenti, sa le observ si comentez evolutiile. Voi incerca sa le transmit celor de acasa cat mai mult din emotiile lor uriase”, a declarat Daniel Pavel.

Faimoșii și Războinicii, pregătiți de Survivor.[Sursa foto: Captură Stirile KANAL D]

Primele imagini din Republica Dominicană

Faimoșii și războinicii sunt pregătiți de luptă și aventură. S-au îmbarcat în avion cu destinația Republica Dominicană. Echipa Faimoșilor este formată din Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna, Roxana Nemeș, Culiță Sterp, Zannidache, Elena Marin, Jador, Majda și Simona Hapciuc.

Echipa războinicilor este format din Marilena Cuciurean, Giorgiana-Elena Lupu, Roxana Georgiana Ghita, Maria Hîngu, Melina Dumitru, Andreea Mosneagu, Alin Salajean, Albert Oprea, Sorin Puscasu, Lucian Barbu, Mariano Starlin Belen Medina si Musty Camara.

Nu pierdeți, din 9 ianuarie, de la ora 20:00, cel de-al doilea sezon „Survivor Romania”!