Faimoșii, victorie zdrobitoare în fața Războinicilor, la Survivor România 2021! „Nu putem pierde în formula asta”

In articol:

Al doilea joc de imunitate al săptămânii de la Survivor Roânia 2021 s-a sfârșit cu victoria Faimoșilor. Scorul a fost 10 la 5 în favoarea echipei roșii, care va avea din nou parte de un Consiliu liniștit. Punctul decisiv a fost adus de Cătălin Moroșanu, care a jucat împotriva lui Starlin.

Starlin de la Războinici a avut o reacție nervoasă incontrolabilă, după ce a pierdut meciul împotriva lui Cătălin Moroșanu. Celebrul spotriv a intervenit și a încercat să își consoleze adversarul, în ciuda faptului că duelul dintre ei este unul consacrat în competiția din Republica Dominicană.

Faimoșii, primele declarații după victoria de la Survivor România

Cătălin Moroșanu: Mă simt foarte bine că am adus acest trofeu. Dacă nu îl aduceam eu, îl aducea un alt coechipier. Ma bucur ca am castigat în fața lui Starlin. La primul joc m-a invins la o fractiune de secunda, de data aceasta l-am invins eu. Imi doresc mult sa castig în fața lui. Am presiune cand joc cu el. Este victoria echipei si sunt mandru de ei.

Elena Marin: Sunt foarte fericita pentru intreaga echipa. Am fost o echipa, asa cum trebuie sa fim si sa ramanem. Ma bucur ca a adus Catalin Morosanu ultimul punct. În aceasta saptamana avem jocuri foarte importante.

Citeste si: Aceasta a fost ultima mare dorință a Corneliei Catangă inainte să moară- bzi.ro

Citeste si: Daniela Iliescu a vorbit despre numele fiului ei și al lui Culiță Sterp: „Vom spune la toată lumea care este numele bebelușului”

Citeste si: Simona Hapciuc de la Survivor România 2021, decizie incredibilă! Ce vrea să facă pentru familia ei

Citeste si: Culiță Sterp, atac fără precedent la adresa lui Jador la Survivor România: „E penibil!” Faimoșii îl fac praf pe cântăreț: „E un bufon. Vorbește doar despre sex!”

Culita Sterp: Ma simt foarte bine, eu de fiecare data cand pierd nu ma intereseaza, atata timp cat castiga echipa. La al doilea punct am dat cu capul la balansoar, mi s-au amestecat gandurile. Am timp sa recuperez, ma bucur ca suntem intr-o formula foarte puternica, eu nu cred ca mai putem pierde in formula asta. E foarte greu să ne mai bată Războinicii, nu este niciun fel de aroganță.

Zanni: Este printre ultimele dati cand noi catigam ambele imunitati. Sunt foarte bucuros ca le-am castigat. Inainte nu ma bucuram pentru ca atunci cand pierzi ambele imunitati castigi sansa de a-ti imbunatati echipa. Cum a zis si Culita, avem o formatie foarte buna care la un moment dat va mai trebui imbunatatita, dar pana atunci noi suntem bine.

Jador, unul dintre concurenții din echipa Faimoșilor de la Survivor România [Sursa foto: Captură KANAL D]

Jador: A fos rau pentru mine sa privesc. E ca si cum ai vedea un prieten ca face dragoste cu iubita lui si tu doar stai sa te uiti. Eu imi asum aceasta durere, aceasta pierdere a santatii. Eu vreau sa intru pe traseu, nu mai pot sa stau, o iau razna.