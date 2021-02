Faimosul Sonny Flame îl atacă dur pe Zanni! Declarații tari despre concurenții de la Survivor România 2021

In articol:

Iar printre cei care l-au ”călcat pe bătături” pe fostul Faimos se numără Zanni, probabil cel mai controversat concurent de la Survivor România 2021, cel care reușește să creeze, adeseori, conflicte între colegii de pe insula din Republica Dominicană.

Conflictul dintre Zanni și Elena Marin

a făcut ca tensiunea din tabăra Faimoșilor, alimentată de orgoliile celor de acolo, să atingă cote nemaiîntâlnite până acum. Iar Sonny Flame, fostul Faimos din primul sezon al Survivor, a comentat ceea ce a văzut la televizor, deslușind, prin prisma experienței personale, și intrigile și strategiile pe care le au unii concurenți.

Sonny Flame a fost Faimos in primul sezon al Survivor Romania

Iar pe Zanni îl vede ca fiind extrem de periculos din acest punct de vedere. ”Zanni urmărește asta (să îi elimine pe cei mai buni concurenți, n. red.) de la început. Când a vorbit pe plajă cu Jador, în primele episoade, a amintit faptul că dacă îi votează pe cei slabi nu o să fie bine, că rămân ei să se dueleze la final și ar fi mult mai greu. Deci, el are un scop bine definit de la început. Oricum, fiecare își joacă cartea cum știe”, a notat Sonny Flame.

Mai mult, Sonny Flame îi ia apărarea lui Jador în conflictul cu Faimoșii, manelistul fiind în situația de a fi admonestat chiar și de prietenul său, Culiță Sterp.

amai explicat Sonny Flame.

Jador si Culita Sterp erau prieteni apropiati

Sonny Flame, eliminat de public la Survivor

Sonny Flame a părăsit primul sezon al Survivor România în urma voturilor publicului. "Mi se pare foarte fair alegerea publicului, o respect. Accept această decizie și în clipă asta am uitat orice ceartă. Am înțeles că e doar un joc, trebuie să ieșim cu fruntea sus de aici. Îmi cer scuze dacă am deranjat pe cineva, este doar un joc, vreau să va strâng mâna", a spus Sonny Flame, la eliminare, iar în momentul în care a ajuns în România a mai făcut o precizare: ”Nu mă așteptăm să fie atâtea mizerii în echipă”.