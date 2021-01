Faimosul Zanni de la Survivor locuiește la cămin! Cum arată camera și ce condiții are acasă protejatul lui Alex Velea

In articol:

Zanni a plecat în Republica Dominicană direct din camera de cămin. Faimosul locuiește într-un complex studențesc privat din zona Vitan și nu are de gând să plece prea curând de acolo.

Zanni are tot ce-i trebuie la cămin

Faimosul Zanni de la Survivor România 2021, sezonul 2, locuiește singur într-o cameră de cămin studențesc, unde beneficiază de aproape toate condițiile pe care le-ar avea într-un imobil cu chirie. Complexul studențesc beneficiază de pază 24 de ore pe zi, are teren de sport, spălătorie și bucătărie comună (una pe etaj). De asemenea, în viitorul apropiat, acolo se va ridica și o sală de sport.

Zanni locuiește singur în cameră[Sursa foto: Captură: Youtube]

”Camerele sunt numerotate, dacă vrei îți pui abțipilduri pe ușă ca să arăți că ești cool. Femeile se împiedică des la d-astea. Vii la bucătărie, te combini cu o gagică la o tigaie, se lasă cu altele. Avem teren de fotbal, spălătorie, administrație...”,a povestit Zanni într-o filmare pe Youtube. Practic, cu asemenea condiții, Faimosul nu are nici un motiv să plece prea curând din locul unde deja îl cunoaște toată lumea, de la angajați până la vecinii studenți.

Obișnuit de mic să facă foamea

Zanni are 23

de ani și are deja o poveste de viață impresionantă . Concurentul de la Survivor România 2021 sezonul 2 a mărturisit că părinții lui l-au abandonat în copilărie la un orfelinat și au plecat în Grecia. A trecut prin momente extrem de grele, în care nu avea ce să mănânce însă nu și-a pierdut niciodată speranța.

Baia lui Zanni[Sursa foto: Captură: Youtube]

„Am copilărit, am supraviețuit până la șase ani într-un orfelinat, zilele treceau fără să facem nimic, nu acumulam nimic. Am avut mereu o voce în cap care îmi spunea că este un loc pe pământul ăsta și pentru mine. Le-am făcut pe toate, am tuns iarba, am făcut tatuaje, am tuns, am fost la pizzerie, am fost operator de interior într-un birou”,a mărturisit Zanni.

Cum l-a impresionat pe Alex Velea

În 2020, Zanni a fost ”adoptat” de Alex Velea și a intrat în gașca acestuia de la Golden Gang. Totul a început de la un simplu mesaj pe care Zanni i l-a trimis lui Velea pe platforma Youtube. ”Am intrat pe Youtube și am văzut un mesaj de la Alex Velea pentru un om obișnuit și mi-am spus: Alex răspunde la toată lumea, să-i scriu și eu un mesaj. Dar m-am gândit ce să-i scriu ca să-i atrag atenția, să-l frapez. I-am scris așa: dă-mi putere, ca să dau și eu mai departe”.

Zanni are teren de sport[Sursa foto: Captură: Youtube]

Velea s-a arătat impresionat de personalitatea lui Zanni și a decis să-l ajute. ”Zanni e arma mea secretă. E un copil bun și talentat. E așa cum îmi doresc eu să fie unul dintre copiii mei”,a explicat Alex Velea într-o emisiune de televiziune.