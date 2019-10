Familia Alexandrei Măceșanu a primit o înregistrare șocantă. O informație zguduie tot ce știau până acum! Fetele, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, ar fi fost scoase din țară cu vase de pescuit, conform RTV.

Unchiul Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, a făcut public materialul cu dialogul legat de rețelele de proxenetism.

”Prezentăm un video cu dialogul despre rețele și despre Alexandra, interpretat de actori, dintre investigatorul meu și proxenetul A.D. Discuția este mult mai amplă și o avem înregistrată audio-video integral.

Am postat doar un fragment, pentru a ne asigura că viața fetelor, a investigatorilor mei nu este pusă în pericol. Vă rog să distribuiți cât mai mult acest dialog, pentru ca oamenii să înțeleagă amploarea complicității și modul de operare al acestor rețele”, este mesajul transmis de Alexandru Cumpănașu.

Dialog Investigator - Proxenet

I: Cum vezi tu treaba asta? Tot tămbălăul cu Alexandra, frate?

P: Clar că e manevră. Dracu știe a cui. Adevărul e că e nasol. Pentru toți băieții. De când cu Dincă, ăla, și cu unchiul gagicii, lumea e panicată. Vorbesc serios. Acum să o dăm pe bune..măcăne treaba cu arsul. Fără vrăjeală! Dacă dementul ăla o omora, era găsit cadavrul, doliu, îla mergea la pușcărie și gata. Ne făceam treaba mai departe...

I: Adică acum nu mai merge?

P: Merge dar mai cu sustă. S-au apucat italienii ăia să vorbească, că doar știi...românul e dracul. Acum se feresc și albanezii. Nu mai e cum era înainte cu arabii. Toți fug de dracul.

I: De Alexandra?

P: Nu! De gardă, carabinieri, garda de coastă. De când candidează ăla la Președinție, băieții știu că e multă gardă pe coadă. Asta le trebuie? Și c*&^%$e românce, alea pe bune...nu răpite, nu mai au căutare! Fug toți! Avea un rus un chel la Lyon, trebuia plasată marfa și a zis ”fără românce”

I: De ce Garda de Coastă? Ce treabă are?

P: Hai, nu te face că nu știi..Ăia de jos din Cattania așa livrau la arabi. Puneau fetele în bărci de alea mari de pescuit și dacă îi prindea Garda de Coastă, spuneau că sunt pline cu refugiați. Și alea nu aveau acte. Puteau să zică orice, cine le credea? Dar acum e greu și pe apă. De când cu scandalul emigranților e mai greu.

I: Acum zi pe bune, crezi că e moartă Alexandra?

P: Nu ți-am zis? Dacă era clar moartă, se știa una și bună. Acum e scandal mare. Am văzut, cum împărțeau unii poze cu ea, să o caute, să se termine odată. Că ascultă la mine, știu ce zic, iese belea mare dacă nu se face lumină.

I: Cine crezi că e băgat? Din țară?

P: Nu mai știu cum stă treaba pe acolo. Dar de ce nu îl întreabă pe Clămparu? Nu se poate să nu știe ăla ceva. E ascuns în România. Eu zic atât: dacă vrea, află!

I: Adică își conduce afacerile din închisoare?

P: Frățioare, nu am zis eu așa ceva! Că vreau să mai apuc și eu Revelionul. Dar nu mișcă nimic pe zona asta fără să știe Cap de Porc. Ascultă la mine, că fac treaba aswta demult. Ca să nu mai vorbim de El Grande. Cu două telefoane la generalii lui, rezolvă treaba. Mă jur!

I: El Grande?

P: Hai, nu te face că nu știi...Toată lumea îl știe pe ...

I: Și crezi că știe?

P: Nu știe, află! Că totul se află...