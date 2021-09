Familia Andreei Bălan se mărește cu încă un membru! Artista a făcut anunțul: „Pur si simplu am...”

In articol:

După relația eșuată cu Keo, Andreea Bălan și-a găsit fericirea în brațele lui George Burcea, actorul alături de care și-a legat destiul în fața lui Dumnezeu și care i-a dăruit două fetițe superbe: Clara și Ella. Totuși, relația celor doi s-a dovedit a nu fi de lungă durată, iar în urma neînțelegerilor au decis să pună punct și au divorțat.

Cei doi și-au refăcut viețile, iar lucrurile nu au mers nicicând mai bine. În timp ce George Burcea trăiește o frumoasă poveste de dragposte alături de Viviana Sposub, Andreea Bălan a început un nou capitol alături de Tiberiu Argint. Actuala ei relație pare să fie numai lapte și miere. Vedeta și partenerul ei de viață pleacă mai mereu în câte o destinație exotică și nu se sfiesc să-și facă declarații siropoase de dragoste pe rețelele de socializare.

Viața se pare că este pe cale să i se schimbe celebrei artiste, căci în urmă cu câteva ore a făcut un anunț care a bucurat inimile fanilor ei. Se pare că familia ei se ve extinde cu încă un membru, iar internauții s-au topit atunci când au văzut despre ce este vorba.

Clara și Ella vor avea un nou partener de joacă

Pe rețelele de socializare, Andreea Bălan este extrem de activă și nu trece o zi fără să posteze. În urmă cu câteva ore, artista și-a luat prin surprindere comunitatea. Se pare că blondina a decis să adopte un pui de pisică pentru fiicele ei. Vedeta are acum nevoie de sugestii pentru a o boteza pe micuță.

Citeste si: Ce tarif încasează Andreea Bălan pentru o oră de show complet! Câți bani trebuie să plătești pentru a o avea la nuntă

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Ion Caramitru? Ce este trecut în testamentul acestuia- bzi.ro

„This sweet kitten has a home now, our home ❤️ Pur si simplu am luat-o acasa pentru Ella si Clara 👩‍👧‍👧 Ce nume sa ii punem?”, a scris pe rețelele de socialiare Andreea Bălan.

Iar comentariile la postare au curs ca o avalanșă. Internauții au venit cu sugestiii care mai de care mai inedite:

Citeste si: Andreea Bălan, mesaj subtil pentru George Burcea, la un an de când au ales să divorțeze: "Atunci când ierți, te vindeci. Iar când lași în spate, te dezvolți"

„LARA venit din numele fetitelor tale/ Superb Andreea!!!❤️❤️❤️ Pune-i numele Katia🥳💕/ Te rog pune-i numele Caramel!/ Aaru- inseamna Love, Sun, Soul”, sunt doar câteva dinre comentariile primite de Andreea la postarea cu pisicuța.