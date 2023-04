„Familia Borgia” - Detalii captivante din culise oferite de Tom Fontana, scenaristul și producătorul serialului difuzat la Kanal D2

În fiecare seară, de luni până joi, de la ora 22:00, telespectatorii Kanal D2 sunt invitați în “Club 22”, un tronson dedicat serialelor fenomen “Familia Borgia”, “Gomora” și “Sisi”, care îi vor încânta pe telespectatori.

Începutul de săptămână este dedicat dramei istorice “Familia Borgia”, un serial captivant, difuzat în fiecare seară de luni și marți, de la ora 22:00, la Kanal D2.

De la primul episod telespectatorii au fost cuceriți de scenariul bine scris, realist, care îi poartă înapoi în timp, în secolul al XV-lea, în perioada Romei renascentiste, o perioadă crudă în care domneau corupția, decadența și crima.

Serialul „Familia Borgia” poartă semnătura celebrului maestru al crimei și al suspansului, Tom Fontana, cunoscut pentru serialele de succes "Homicide; Life on the street" și "Oz". Pentru scenariul serialului "Familia Borgia" s-a documentat câțiva ani, astfel încât costumele, dialogurile, locațiile de filmare să fie în concordanță cu epoca renascentistă în care a dominat temutul cardinal Rodrigo Borgia, cel care a devenit Papa Alexandru al VI-lea, și de copiii săi: Giovanni, Cesare, Lucrezia și Gioffre.

" Din punct de vedere istoric lipsesc multe informații legate de familia Borgia, nu avem o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Am urmărit adevărul istoric, însă există situații în care sursele istorice se contrazic și trebuie să facem o alegere. Povestea este prezentată într-un mod unic în acest serial, diferit de alte producții care au abordat aceeași temă. Pe de o parte este scandaloasă, dar pe de altă parte, este atât de realist! Am fost întotdeauna fascinat de personaje care joacă la extreme. Nu mi-am dorit să fac un serial de televiziune cu personaje comode, îndrăgite de public. Locuri și personaje precum cele ale Vaticanului din perioada renascentistă mă atrag. Temele principale ale serialului care s-au dezvoltat cu fiecare scenă au fost cele legate de credință sau de lipsa ei. Cred că am fost foarte norocos să am o asemenea echipă de regizori, mai ales că nu mai lucrasem cu niciunul dintre ei până la acest proiect ", a declarat Tom Fontana, scenaristul și producătorul serialului fenomen "Familia Borgia", pentru canalul de YouTube al casei de producție Atlantique Productions.

Filmările au avut loc în Praga, capitala Republicii Cehe, și în împrejurimi, sute de artiști, meșteri, designeri reușind să recreeze celebrele locuri din Vaticanul secolului al XV-lea.

"Când Praga a fost sugerată ca o posibilă locație pentru filmări, fusesem acolo si mă îndrăgostisem de acest oraș ca turist; nu mi-am putut imagina cum poți filma scene din Roma secolului al XV-lea în Praga contemporană. Dar ce este extraordinar la Praga este că are mai multe clădiri datând din secolul al XV-lea decât există în Roma. Multe dintre castelele în care am filmat au fost construite în secolele al XV-lea si al XVI-lea. Unul dintre palatele în care am filmat, Palatul Martinicky, era gol la momentul când am intrat în el, însă departamentul nostru artistic i-a redat strălucirea unui palat renascentist", a adăugat Tom Fontana.

Personajul principal, Rodrigo Borgia, este interpretat de actorul american John Doman, cunoscut publicului din Romania din serialul "The Wire", însă distribuția este una impresionantă cu actori de naționalități diferite cooptați în această super producție internațională.

Nu ratați, în această seară, un nou episod din coproducția internațională franco-germano-ceho-italiană, “Familia Borgia”, inspirat din viața tumultuoasă a membrilor celebrei dinastii a Italiei Renascentiste, de la ora 22:00, la Kanal D2.

Sursa Atlantique Productions (casa de productie ) https://www.youtube.com/watch?v=E9MsV1qUp9M