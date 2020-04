In articol:

Florin Piersic are o familie la Viena, pe care o vizitează de câtva ori pe an. Marele actor are doi baieti, Florin jr, pe care l-a facut cu Tatiana Iekel, si Dani, aparut din casnicia cu alta actrita, Ana Szeles. (vezi cum arată, la 51 de ani, fiul cel mare al lui Florin Piersic)

La randul lor, fiii lui Piersic au devenit parinti. Piersic jr are o fiica si un baiat, in timp ce Dani, care e insurat cu o unguroaica, Lisann, are doi baieti, pe Mark și Robert. Dani si Lisann s-au cunoscut la Budapesta, acolo unde fiul lui Piersic a stat impreuna cu mama lui, Ana Szeles, insa ei s-au mutat apoi la Viena, pustii lor nascandu-se in capitala Austriei.

Florin Piersic are o familie la Viena. Petrecerea s-a ținut pe terasa casei

Fiul lui Piersic a studiat comertul exterior si relatiile internationale, angajandu-se apoi la o firma din Viena, unde s-a stabilit definitiv. Zilele trecute, familia l-a sărbătorit pe mezinul Robert, care a împlinit 9 ani.

Robert este cu trei ani și 4 luni mai mic decât fratele Mark, care a împlinit 12 ani în decembrie 2019. Puștiul a primit un tort ornat cu personaje din jocuri și desene animate și a petrecut cu ai săi pe terasa casei din Viena în care locuiesc.