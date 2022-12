Familia lui Dorian Popa se mărește! Anunțul pe care toți fanii îl așteptau: „Nu este o chestie pe care să o iau în glumă”

In articol:

Dorian Popa se numără printre cei mai apreciați artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Pe lângă cariera muzicală, bărbatul mai este și influencer și afacerist și își ține admiratorii la curent cu aproape tot ce se întâmplă în viața sa, mai ales când vine vorba despre planurile

pe care le are.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Dorian Popa le-a făcut o dezvăluire fanilor, mai precis că familia sa ar putea să se mărească în curând, asta pentru că își dorește să achiziționeze un cal. Bineînțeles că, tânărul s-a interesat foarte mult, pentru a înțelege nevoile unui astfel de animal și este pregătit să-l primească în familia sa, atunci când va avea posibilitatea să-i ofere și un spațiu prielnic.

„Un lucru mi-a intrat în cap, o idee. De fapt, o am încolțită de mult. Dar în acest weekend (de fapt nu a fost weekend, a fost doar 1 Decembrie, dar a fost joi), în această joi Johnuțule, mi-am dat seama ă trebuie să îmi cumpăr un cal. Vreau să-mi cumpăr un cal. M-am interesat, am înțeles că undeva la 500 de metri pătrați îi sunt suficienți unui singur cal.(...) Normal că trebuie să îi construiesc și un grăjduleț acolo în care să doarmă, să se odihnească, însă nu este o chestie pe care să o iau în glumă. În următorii ani, dacă ne ajută Doamne-Doamne să luăm terenul de 8.000 de metri pătrați unde vreau să facem marele cartier, cu siguranță, o parcelă o voi opri pentru noul căluț”, a

spus artistul pe rețelele de socializare.

Dorian Popa, despre cartierul rezidențial pe care îl construiește

Dorian Popa a construit un cartier rezidențial de la 0, în Domnești, acolo unde în urmă cu ceva timp și-a făcut casă.

Nu mai este mult până când locuințele construite de afacerist vor fi gata, iar recent, acesta a oferit toate detaliile, dezvăluind chiar și cu cât se va vine o casă. Mai precis, prețul unui imobil deja mobilat va fi de 200.000 de euro, spune el.

„Muncesc, dar sunt fericit. Lucrurile se leagă foarte frumos. Mai am puțin și termin toate casele, mai aștept doar mobila. Am rezolvat și la casa în care locuiesc cu tabloul electric, făcut acum cinci ani, când eram un copil, unde aveam niște problemuțe. Am vândut deja din case, dar acum piața e blocată. Prețul unei case e de 200.000 de euro, complet mobilată. Are trei dormitoare, living, bucătărie, trei băi și curți uriașe, de 250 de metri pătrați.", a mărturisit Dorian Popa, pentru playtech.ro.

