Familia lui Leo de la Strehaia, decimată de COVID-19! Mama, sora și fiul ”prințului”, testați pozitiv! ”Sunt foarte speriat, mai bine mor și eu”

Leo de la Strehaia a intrat în carantină [Sursa foto: Youtube: Leo de la Strehaia]

Momente cumplite la Strehaia, acolo unde Leo a apărut desfigurat într-un live pe Youtube și a mărturisit că mama, sora și fiul lui au fost confirmați cu noul coronavirus.

Leo de la Strehaia: ”Mamei mele îi e foarte rău”

In articol:

Leo de la Strehaia a povestit că toți membrii familiei și-au făcut testul, inclusiv el, pentru că în ultimele săptămâni s-au simțit tot mai rău. Toate testele au venit cu rezultat pozitiv, cu excepția celor ale lui Leo și al soției lui Alin (fiul lui Leo), care încă nu au venit deloc. Mama lui Leo se simte foarte rău, iar sora Olga are episoade de tuse.

Mama și sora lui leo de la Strehaia, confirmate cu noul coronavirus[Sursa foto: Youtube: Leo de la Strehaia]

”Patroana nu se simte prea bine, tușește, are greață dar nu are temperatură. De vreo săptămână are această răceală și deja am văzut că a început să se agraveze. Testul i-a ieșit pozitiv mamei mele, Patroana. Testul Olgăi, sora mea, a ieșit pozitiv. Testul lui Ursu a ieșit pozitiv. Iar testul meu și al Norei încă nu a ieșit. Nu am primit mesaj pe telefon. Am primit mesaj doar cu testele lor, în care scrie să anunțăm medicul de familie și că trebuie intrat în carantină, să nu mai ia legătura cu nimeni.

Citeste si: Alt divorţ-şoc în România! Nume grele. Pepe şi Raluca Pastramă ies din prim-plan - evz.ro

Citeste si: Pacient cu COVID, uitat în izolator două zile la Ploiești, fără tratament, doar cu masca de oxigen pe față - bzi.ro

Fiul lui Leo are și el coronavirus[Sursa foto: Youtube: Leo de la Strehaia]

Problema este că mamei mele îi este rău, la fel și surorii mele, ați văzut-o cum a plâns ieri, în filmuleț. Olga tușește, la fel și mama. Eu sunt foarte speriat, chiar sunt speriat pentru ceea ce se înâmplă, e o situație pe care nu pot s-o înțeleg.

Citeste si: Leo de la Strehaia e distrus! Nu se mai poate opri din plâns: ”Mama are o tumoră la ficat”

Citeste si: Fiul lui Leo de la Strehaia, de urgență la spital! Situația e critică

Citeste si: Fiul lui Leo de la Strehaia, de urgență la spital! Situația e critică

Leo: ”Nu mă mai feresc, oricum mi-am trăit viața”

Mâine voi merge cu mama la spital, dar nu știu cum, pentru că nu am voie să stau lângă ea. Eu țin foarte mult la mama mea, și la sora mea la fel. Nu vreau să iau COVID-ul de la ea, oricum, stau lângă ea cu mască... adică nu mă feresc, indiferent ce s-ar întâmpla. Dacă e, Doamne ferește, să moară ea sau soră-mea, mai bine mă rog la Dumnezeu să mor și eu. Oricum, mi-am trăit viața, am făcut ce am vrut”, a povestit Leo de la Strehaia într-un live pe Youtube.