Copii lui Leo Iorga au apărut în premieră la televizor alături de mama lor și au acordat un interviu.

Citeste si: Mary de la Puterea dragostei a vorbit despre sarcină! ”Robert mă mângâie pe burtă și îmi spune și-ar dori să avem un băiețel”

Citeste si: Gulperi încasează o nouă lovitură devastatoare, care o va îngenunchea în episodul de azi

Familia lui Leo Iorga, prima apariție publică la trei săptămâni de la moartea artistului: „E și el pe aici pe undeva chiar dacă nu îl vedem”

Familia lui Leo Iorga a trecut cu greu peste această perioadă grea din viața lor, dar au acceptat în premieră să ofere un interviu în care au povestit despre boala artistului, dar și ce i-a întărit să meargă mai departe după moartea lui.

Fiul cel mare al lui Leo Iorga, Edi, spune că moartea tatălui lui l-a schimbat enorm și încă este confuz în legătură cu anumite reacții pe care le are. Edi a încercat să fie cât mai mult timp alături de mama lui, dar serviciul nu i-a permis să o facă atât cât și-ar fi dorit.

„Cât de mult am putut să stăm lângă ea, am stat. Am fost mult mai atenți cu ea. E greu, s-a întâmplat tot ul foarte repede, deși noi cumva ne așteptam la treaba asta, de cât de greu e în continuare. Cumva suntem bucuroși că s-a încheiat așa, zi de zi văd chestii pe care nu le gândeam sau făceam. Mă simt mai responsabil, sunt un pic mai stresat, reacționez mai impulsiv, cel puțin momentan. Mama a fost încăpățânată, n-a acceptat niciodată că lupta se va termina. Au fost 9 ani de luptă.", a spus Edi Iorga.

Soția regretatului artist spune că apreciază ajutorul primit de la copiii ei în toata perioada spitalizării artistului. Ea a fost cea care se informa cu privire la remediile bolii artisului și se ruga pentru ca starea lui de sănătate să fie una bună. Mai mult, Edi spune că tatăl lui rezista fizic și psihic mai mult datorită mamei lui care s-a încăpățânat să îl țină cât mai mult timp în viață.

„E și el pe aici pe undeva așa că tot suntem în familie. Chiar dacă nu îl vedem. Copiii au fost alături de mine, în special Paul, Edi având un serviciu, un program. Paul a fost mult lângă mine și Leo, nu pot decât să apreciez, ajutor mai mare nici că puteam să am. Ei am fost alături de mine. Noi am făcut voiaj prin spitale, începând cu 12 august. În momentul acela n-a fost șoc, umblam cu candeluțele în poșetă că nu știam când se va întâmpla.", a declarat Paula Iorga, în cadrul unei emisiuni tv.