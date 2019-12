Familia lui Petre Roman este datoare vândută, aşa cum a relatat profit.ro. „Soția fostului premier și parlamentar Petre Roman s-a lansat în afaceri imobiliare în urmă cu aproape 10 ani cu bani împrumutați de la nașul de cununie și de botez al familiei, omul de afaceri și politicianul Dinu Patriciu, fostul proprietar al grupului petrolier Rompetrol și mulți ani la rând cel mai bogat român, decedat în 2014, reiese din documente oficiale extrem de recente. Petre Roman și Silvia Chifiriuc s-au căsătorit în 2009, nași fiind Dinu Patriciu și soția acestuia. Ulterior, în 2010, cei doi soți Patriciu au fost nași și la botezul fiului familiei Roman, Petrus. Dinu Patriciu a fost ministru al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului în Guvernul Petre Roman 2, după remanierea din aprilie 1991”, a dezvăluit site-ul cu profil economic. (vezi câţi bani se cer pe blocul de birouri al lui Dinu Patriciu)

„Astfel, în aprilie 2010, soția lui Petre Roman, cântăreața Silvia Chifiriuc (pe numele său real Silvia Agapia Roman) a înființat, alături de o anume Elisabeta Iuliana Șerban, firma cu profil imobiliar Ana&Petrus Properties SRL. Cele două asociate dețin câte 50% din capitalul firmei, administrator fiind Elisabeta Iuliana Șerban. Ulterior, în perioada mai 2010-septembrie 2011, firma a contractat un număr de 4 împrumuturi, în valoare totală de aproape 3,5 milioane euro, de la DP Holding SA, entitatea juridică elvețiană ce grupează business-urile rămase în posesia lui Dinu Patriciu după cedarea Rompetrol către KazMunayGas în 2007-2009, și care a fost transmisă ulterior, după decesul lui Patriciu din 2014, moștenitorilor acestuia. În 2009, DP Holding includea circa 250 de companii din domeniile imobiliar, IT, energie, bancar, publicitate și mass-media.”, a mai scris profit.ro.

Familia lui Petre Roman este datoare vândută. Firma Silviei Chifiriuc a intrat în insolvenţă

Informația cu privire la credite apare într-un document de la finalul lunii octombrie 2019 al administratorului judiciar al Ana&Petrus Properties SRL. Ulterior, în 2012, potrivit sursei citate, împrumuturile acordate în 2010 și 2011 au fost consolidate în cadrul unui contract de facilitate de credit garantat. Primul credit, acordat de DP Holding către firma soției lui Petre Roman în mai 2010, a fost în valoare de 900.000 euro, din care Ana&Petrus Properties SRL ar fi utilizat doar 400.000 euro. Anul trecut, Ana&Petrus Properties SRL a intrat în insolvență, iar DP Holding – în faliment, după cum a relatat Profit.ro la acel moment. În 2019, lichidatorul judiciar elvețian al DP Holding a cerut ca entitatea să fie înscrisă la masa credală a firmei soției lui Petre Roman cu suma totală de aproape 5,73 milioane euro, din care 3,495 milioane euro debit principal, iar restul dobânzi.

Ulterior, DP Holding și-a revizuit declarația de creanță, solicitând să fie înscrisă în tabelul creditorilor cu circa 5,5 milioane euro, reprezentând peste 3,25 milioane debit principal plus dobânzi. Sursa citată arată că, în cursul acestui an, a fost purtat un schimb intens de corespondență cu DP Holding, nefiind limpede suma exactă a creditelor cu care firma soției lui Petre Roman figurează în evidențele contabile ale entității elvețiene creditoare și nici dacă acestea au fost între timp rambursate sau nu. Cele mai recente date transmise de DP Holding administratorului judiciar al Ana&Petrus Properties SRL, Just Insolv SPRL, relevă că datoria s-ar ridica la circa 3,63 milioane dolari. Just Insolv continuă să verifice creanța DP Holding, însă susține că, în pofida solicitărilor repetate, nu a primit nici un fel de documente contabile ale firmei Ana&Petrus Properties SRL de la cele două asociate ale acesteia. Documentul citat nu precizează condițiile contractuale ale împrumuturilor acordate de DP Holding. Dinu Patriciu a decedat pe 19 august 2014, la 64 de ani, din cauza unui cancer la ficat.