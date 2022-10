Familia Luizei Melencu a primit o scrisoare din partea lui Gheorghe Dincă. Când au deschis-o, rudelor nu le-a venit să creadă ce au aflat: "Trăiește. Eu mă rog mereu să apară"

In articol:

Marți, 11 octombrie, familia Luizei Melencu a primit o scrisoare din partea lui Gheorghe Dincă. În cele 11 pagini redactate, "monstrul din Caracal" face apel la rudele adolescentei pentru a-l ajuta să obțină rejudecarea procesului și să demonstreze că este "acuzat pe nedrept".

Gheorghe Dincă: "Luiza dumneavoastră trăiește, eu mă rog mereu să apară și să vă relateze adevărul"

Bunicii Luizei Melencu s-au trezit cu o scrisoare din partea lui Gheorghe Dincă. Cele 11 pagini au menționate la final data de 21/09/2022, ceea ce înseamnă că inculpatul a redactat totul cu doar 2 zile înainte de a-și primi sentința. Potrivit adevărul.ro, scrisoarea îi este adresată, la început, "Doamnei Melencu", însă face apel la toate rudele Luizei "să lupte împreună" pentru descoperirea "celor vinovați de răpirea fetelor". Ba mai mult, "Monstrul din Caracal" susține că adolescenta este în viață și altul ar fi adevărul din spatele tragediei petrecute în urmă cu trei ani: "Vă înțeleg supărarea, dar dacă sunteți oameni ce judecați lucrurile după acele probe științifice veți realiza fără nicio ezitare să descoperiți că Luiza dumneavoastră trăiește. Eu mă rog mereu să apară și să vă relateze adevărul Luiza, ca să nu vă mai lăsați influențați(...)", scrie Dincă.

Scrisoarea trimisă de Gheorghe Dincă rudelor Luizei Melencu [Sursa foto: adevarul.ro]

În continuare, Gheorghe Dincă le spune rudelor Luizei că a fost amenințat pentru a lua asupra lui acele declarații și le cere să îi fie alături în instanță, pentru rejudecarea procesului: "Oameni buni, numai eu știu prin ce am trecut în 26-07-2019 și câtă bătaie am primit în acea dimineață de la trupele de mascați din Slatina ca să iau asupra mea acele așa-zisele acuzații, că eu am omorât fetele.(...) am fost rugat să accept acele acuzații false. Să dea Dumnezeu să nu treceți prin ce am trecut eu cu acești nebuni! Dacă doriți să luptăm împreună pentru a-I descoperi pe cei vinovați de răpirea fetelor din casa mea vă rog să vă grăbiți a mă susține, verbal, deoarece eu nu am frică de ei. Chiar dacă mor, am aproape 70 de ani. Sunt supărat că sunt acuzat pe nedrept și doresc, câte zile mai am de trăit, să îi deconspir pe acești mafioți care ei se cred mici Dumnezei!", mai scrie bărbatul.

De asemenea, Dincă îi sfătuiește pe apropiații Luizei să își schimbe cât mai repede avocatul cu Aurel Moldovan, reprezentantul legal al familiei Măceșanu: "Dacă nu o schimbați cu Moldovan veți regreta mai târziu. Vă rog să ne unim, eu, familia Melencu, familia Măceșanu și av. Moldovan pe care sistemul mafiot nu îl poate cumpăra ca pe Obârșanca".

La final, "Monstrul din Caracal" are și o rugăminte pentru familia adolescentei dispărute, aceea de a nu publica scrisoarea și de a o multiplica, ca paginile să "nu fie furate".

Gheorghe Dincă [Sursa foto: Captură TV]

Bunicul Luizei Melencu: "Omul ăsta e învățat de cineva, cineva îi dictează"

Scrisoarea lui Gheorghe Dincă nu le-a impresionat deloc pe rudele Luizei Melencu. Stelian Iordache, bunicul adolescentei, susține că nu este prima oară când bărbatul face astfel de declarații, din spatele gratiilor: "Ieri (n. red.- marți, 11 octombrie 2022) la ora 12,00 a venit poștașul, ne-a dat-o, i-am dat telefon doamnei Obârșanu, i-am spus despre ce e vorba, m-a rugat dumneaei să fac poze și să-i trimit…Aceleași tâmpenii. Omul ăsta e învățat de cineva, cineva îi dictează. Aceleași tâmpenii, aceiași oameni, aceleași nume, doar că are un dinte împotriva doamnei Obârșanu și scrie să ne schimbăm avocatul. Numai tâmpenii, numai porcării.", a declarat bunicul Luizei Melencu, pentru sursa citată.

Luiza Melencu, alături de bunicii ei [Sursa foto: Facebook]