Monica Melencu și tatăl ei sunt hotărâți să meargă până în pânzele așbe pentru a afla adevărul despre Luiza Melencu.

Familia Luizei Melencu merge cu speranță în suflet la Palatul Cotroceni:„Sper să nu plecăm dezamăgiţi”

Înainte de a pleca spre Palatul Cotroceni, bunicul a acordat un interviu pentru Mediafax.

„Mergem cu convingerea că vom afla, într-adevăr...., adică altceva cu totul decât ne spun procurorii, pentru că, după câte am mai afirmat, domnul preşedinte are cu totul alte pârghii şi multe servicii la dispoziţie. Sper să nu plecăm dezamăgiţi, să ni se dea o veste bună. (...) Noi, ca familie, n-am crezut şi nu vom crede niciodată că Luiza a fost omorâtă. Luiza a fost răpită şi traficată. Vă rugăm frumos, vă rugăm mult de tot, rezolvaţi-ne această problemă!. Dacă nici dumnealui nu poate, prin serviciile pe care le are la dispoziţie, chiar e ultima speranţă. Sper să nu plecăm dezamăgiţi”, a declarat bunicul Luizei Melencu.

De asemenea, Monica Melencu, mama tinerei, a declarat, înainte de a pleca spre Palatul Cotroceni, că vrea să afle „adevărul adevărat, nu ce e la dosar”.

Monica Melencu a spus că pleacă sperând că va primi răspunsuri, dar indiferent de situaţie, va lupta şi nu se va opri:, a declarat și Monica Luizei Melencu.

Înainte de a se urca în mașină, bunicul și-a făcut cruce de mai multe ori, semn că încă mai are încredere în Dumnezeu.