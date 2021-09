Familia Mariei Macsim Nicoară a început să ancheteze moartea mezzosopranei pe cont propriu! Concluziile la care au ajuns sunt absolut înspăimântătoare: „Nu a fost o cădere pe scări”

In articol:

Cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoară a șocat înreaga România. Aceasta a murit anul trecut, însă cauza rămâne în continuare un mister. Soțul ei susține că aceasta a căzut pe scări în noaptea dintre 9 și 10 mai 2020, dar familia nu crede așa ceva.

Ei susțint tare și răspicat că mezzosoprana nu a murit din cauza unui accident tragic, ci ar fi fost ucisă, iar suspectul principal, în viziunea membrilor familiei este chiar soțul acesteia! Anchetatorii nu mai investighează cazul, dosarul morții acesteia a fost clasat din lispă de probe, dar familia nu a abandonat cazul încă. Vor cu orice preț să afle ceea ce s-a întâmplat în noaptea cu pricina și au început o anchetă pe cont propriu. La cazul morții Mariei Macsim Nicoară au fost consultate opiniile experților interni și externi, la expertize extrajudiciare.

Până la acest moment, opiniile specialiștilor sunt clare și unanime. Fracturile și hemoragiile suferite de mezzosoprană ar fi fost determinate, nu de căderea pe scări, ci de episode de violență.

„Am știut din prima clipă, de când am văzut fotografiile surorii mele de după așa-numitul «accident casnic», că nu putea ajunge într-o asemenea stare printr-o simplă cădere pe scări. Și intuiția nu m-a înșelat niciodată. O confirmare în plus despre violența la care a fost supusă mi-a venit când am adus-o acasă la noi și am văzut urmările așa-numitului «accident casnic», infirmitățile pe care le avea (pareză, afazie, afagie etc.), dar și teroarea din privirea ei, însoțită de un tremur aproape permanent”, a declarat Elena Hereș, sora mezzosopranei.

„Nimeni nu a trimis probele la vreo analiză”

Familia a fost profund dezamăgită de anchetatori și îi acuză de lipsă de implicare. Mai mult, sora mezzosopranei spune că probele biologice recoltate de la fața locului, care sunt de fapt dovezile de care oamenii legii ar avea nevoie ca să rezolve misterul morții Mariei Macsim Nicoară, nici nu au trimise la un laborator pentru a fi analizate.

„Un singur aspect credem că este relevant în acest sens: probele biologice recoltate în timpul anchetei la fața locului (de pe pereți, de pe haine, de pe scări) au fost puse în saci, numerotate și fotografiate. Nimeni nu le-a trimis la vreo analiză, nu le-a cercetat, nu s-a tras vreo concluzie referitoare la acestea, așa cum consider că era nu numai necesar pentru anchetă, ci chiar obligatoriu. Și, mai mult, unele dintre aceste probe au fost contaminate prin neglijența celor care le-au prelevat! În felul acesta, nu se va găsi niciun răspuns la vreo întrebare, din cele multe care ne frământă, despre tragedia surorii mele. Suntem convinși că, în ciuda tuturor dificultăților, vom ajunge într-o zi, nu prea îndepărtată, să avem rezolvat cazul mezzosopranei de la Iași, Maria Macsim Nicoară”, a mai spus Elena, sora artistei.

Elena Hereș: „Nu a fost o cădere pe scări”

Astfel, familia a luat hotărârea de a-i face dreptate mezzosopranei prin propriile forțe. În urma anchetei personale demarate au descoperit că Maria Macsim Nicoară nu a fost victima unui accident casnic, ci ar fi fost, de fapt, victima violențelor.

„Din aceste considerente, văzând slaba și ineficienta investigație a acestui caz și având convingerea că adevărul e altfel decât s-a prezentat oficial, am apelat la experți în criminalistică, medicină, fizică, biomecanică, chiar și din afara țării, pentru a descoperi ceea ce ni se ascunde sau nu se dorește a fi cercetat despre cazul morții surorii mele. Și ce am descoperit?! Că nu se confirmă căderea pe scări!

Lipsa loviturilor pe părțile proeminente, lipsa vânătăilor pe suprafețe mari pe corp de la contactul cu scările, loviturile situate bilateral și multe alte amănunte pe care le vom prezenta în instanță arată un lucru cert: nu a fost o cădere pe scări! Am întrebat specialiștii: «Atunci ce a fost?». Și, după măsurători, comparații, cercetări de ultimă oră în domeniu, specialiștii au concluzionat: a fost violență! Gravitatea, amplasarea și urmările fracturilor demonstrează clar că au existat mai multe episoade de agresiune foarte violentă în acea noapte!”, a mai precizat sora artistei.