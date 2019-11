Cazul Luizei Melencu este pe buzele multor români, iar președintele României, a sesizat asta și a vrut să stea de vorbă cu familia fetei dispărute.

Citeste si: Un tată singur face eforturi disperate pentru a-și crește cei doi copii, pe care mama i-a părăsit: „Ei au rămas tot universul meu. Orice muncă e o binecuvântare atâta timp cât am un mic venit”

Citeste si: Dureros! Motivul pentru care groapa Denisei Răducu a fost făcută mai mare

Familia Melencu este chemată de Klaus Iohannis la Cotroceni, iar Alexandru Cumpănașu consideră că nu este drept ce se întâmplă

Miercuri, la finalul ședinței CSAT, președintele Klaus Iohannis a anunțat că mama Luizei Melencu, va fi primită la Palatul Cotroceni, în cursul zilei de astăzi, de către un consilier prezidențial.

Mama și bunicul Luizei spun că merg la Cotroceni cu multe întrebări la care așteaptă un răspuns.

„Eu întrebări am, sper să primesc și răspunsuri la întrebările pe care o să i le adresez domniei sale. Mergem cu speranța la domnul președinte și ne pare bine că am fost înțeleși și auziți. Ce am dori… Având atâtea servicii la dispoziție, sperăm ca dândul să fie foarte bine documentat și informat ca de această dată să nu mai spună minciuni sau alte aberații”, a spus Monica Melencu.

Alexandru Cumpănașu a fost foc și pară când a auzit de această decizie și spune că nu este corect ce se întâmplă.

„Iohannis a invitat vineri la Cotroceni familia Melencu. Întrebare din partea famiiliei Măceșanu/Cumpănașu: De ce doar familia Melencu? Ne abținem deocamdată de la comentarii și speculații. Așteptăm un răspuns din partea Președintelui. Memoriul pentru întâlnire noi l-am depus acum 4 luni. Dacă aceasta este problema și s-a pierdut, mâine îl mai depunem încă o dată. Și noi așteptăm răspunsuri despre Alexandra”, a scris Alexandru Cumpănaşu pe Facebook.