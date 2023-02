Familia Oanei Moșneagu s-a mărit. Iubita lui Vlad Gherman este în culmea fericirii: "Bine ai venit pe lume!"

In articol:

Oana Moșneagu trăiește unul dintre cele mai frumoase momente din viața ei. Iubita lui Vlad Gherman a anunțat recent, pe rețelele de socializare, că familia ei s-a mărit cu un nou membru.

Oana Moșneagu a devenit mătușă: "Să ne trăiască, să fie sănătos"

Este sărbătoare mare în familia Oanei Moșneagu. Actrița a dezvăluit recent, în mediul online, că a devenit mătușă, după ce soția fratelui ei a născut un băiețel sănătos, de nota zece. Iubita lui Vlad Gherman este copleșită de emoții și arde de nerăbdare să-și strângă nepoțelul în brațe.

Ea a mărturisit că momentan l-a cunoscut pe micuț doar prin videocall, dar urmează să îi facă multe vizite: "Aici eram cu frati-mio aseară, înainte de culcare. Frati-mio a venit la Capitală. Asta pentru că e proaspăt tătic. Eu mi-am cunoscut nepoțelul prin videocall, pentru că numai rudele de gradul 1 pot intra în spital, dar astăzi merg să îi văd fățuca, la externare. Să ne trăiască, să fie sănătos. Bine ai venit pe lume, mini Moșnegel, vizitele mele acasă la Mioveni vor fi mult mai dese de acum.", a scris Oana Moșneagu, în dreptul unor fotografii cu ea și fratele ei, publicate pe contul personal de Instagram.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman vor să-și întemeieze o familie

Într-un interviu recent, Oana Moșneagu a vorbit despre planurile pe care ea și Vlad Gherman le au împreună, iar actrița nu s-a ferit să aducă vorba despre căsătorie și copii. Deși a avut discuții pe această temă cu iubitul ei și au ajuns la concluzia că ambii își doresc o familie, tânăra recunoaște că nu se simte încă pregătită să devină mamă: "Am avut discuții despre treaba asta (n.r. despre căsătorie). Cred că el este pregătit de când s-a născut. El este foarte îndreptat spre direcția asta de familie, de căsnicie, de copil. Eu nu am aceeași tendință la fel de puternică. Este un familist convins. Își dorește foarte mult. Chiar am vorbit recent despre asta și mi-a spus că scopul lui suprem în momentul ăsta este să aibă o familie și să fie un om fericit pe plan personal. Familie, copil.

Eu i-am spus că îmi doresc și eu, evident, la un moment, doar că, pentru mine încă prioritatea este cariera. Cariera este mai importantă, în momentul ăsta. Nu știu cum aș putea să fac să le combin. Adică să fiu și cu un copil de mână, să fiu și pe scenă, să fiu și pe set. Sunt atâtea actrițe care fac treaba asta, doar că eu parcă încă nu mă simt acolo, cumva. El o să mai aștepte, o să aibă răbdare, dar nu 5 ani, 10 ani, evident. Oricum, am și eu o vârstă.", a declarat Oana Moșneagu, în emisiunea moderată de Florentina Fântânaru.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman [Sursa foto: Instagram]