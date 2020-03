17 grade celsius intr-o camera sumbra de spital si apa rece ca gheata la baie. Sunt conditiile de care a avut parte o familie recent intoarsa din Italia, bagata in carantina - timp de 14 zile - la Spitalul Cai Ferate Constanta. Cosmarul ar fi inceput inainte ca cei trei adulti si doi copii sa fie internati. Initial, ar fi fost pusi sa se izoleze in propria masina.

„Domnule, stați acolo în mașină și așteptați că va veni cineva la dumneavoastră. Și am așteptat câteva ore. Am cerut inclusiv să mergem la toaletă și nu ni s-a permis. Ne-am făcut nevoile fiziologice lângă ghenele de gunoi din curtea Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, lucru care nu este uman.”

Cei 5 romani recent intorsi din Italia au anuntat autoritatile ca ar putea fi infectati dupa ce, peste hotare, au stat in aceeasi casa cu o persoana suspecta de coronavirus, dar ale carei analize au iesit negative. Oamenii se plang ca, la spitalul constantean unde au fost internati intr-un final, nici macar n-au fost consultati de un medic.

Acuzatiile dure au ajuns si la urechile prefectului de Constanta, care ar fi rezolvat problema dupa un singur telefon.

Primele teste pentru depistarea coronavirusului au iesit negative dar analizele familiei din Constanta vor fi repetate.

De incompetenta se plang si medicii Serviciului de Ambulanta Bihor. Au comandat 200 de combinezoane care sa-i protejeze in fata unui posibil caz de coronavirus, dar echipamentele fabricate in Franta erau destinate mai degraba gradinarilor si mecanicilor auto.



Reprezentanții Serviciului de Ambulanță spun că, din fericire, au observat la timp încurcătura și personalul medical nu a fost pus în pericol.

Numarul suspectilor de coronavirus creste, de la o zi la alta. O femeie in varsta de 69 de ani, care s-a intors recent din Lombaria, a fost adusa cu izoleta astazi la Spitalul Victor Babes din Timisoara.

Intre timp, tanarul din Gorj - primul pacient diagnosticat in tara cu CO-VID 19, s-a vindecat. Al doilea test a iesit negativ, dar autoritatile nu il vor externa pentru ca familia sa este, in continuare, izolata la domiciliu. In schimb, infectati cu coronavirus raman momentan barbatul din Baia Mare si femeia din Timisoara.

Raman, asadar, doi pacienti infectati in continuare cu coronavirus, 42 de persoane in carantina si peste 9000 - izolate la domiciliu.