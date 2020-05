In articol:

Ce spun părinții despre „relația” dintre cei doi concurenți?

În ediția de luni, 11 mai, a competiției Survivor România , Emy Alupei a recunoscut că are anumite sentimente pentru războinicul Iancu, după ce fetele au întrebat-o de ce e tristă, iar ea a mărturisit că o doare indiferența cu care o tratează fostul concurent de la Puterea dragostei . Astfel, părinții celor doi concurenți au intrat în direct la Fan Arena și au comentat imaginile din această seară și și-au expus punctul de vedere în ceea ce privește simpatia lui Emy față de Iancu.

„Cosmin, drept să îți spun, nu am înțeles mare lucru de acolo. Sincer, adică nu știu ce s-a legat între ei. Poate s-a legat o relație de prietenie, de amiciție. Nu pot să îmi dau seama. Nu e nimic concret. Cred că s-a atașat ca de un frate, nu văd nimic care să îmi arate că s-au îndrăgostit. Eu așa văd lucrurile. Îl place, e foarte talentat. Și nouă ne place Iancu. Știind că are iubită, nu cred ca e cazul. Așteptăm să vină ea să ne zică”, a spus mama lui Emy.

Citeste si: Momente delicate pentru Lola la Survivor România. Războinica s-a accidentat pe traseu: „O aud strigând. Șchiopătează”

Citeste si: Elena Ionescu, victimă de serviciu sau actriță perfectă? Foștii colegi de la Mandinga i-au făcut exact același lucru precum Faimoșii de la Survivor!

„Suntem la Survivor, nu la Din dragoste. Până acum nu mi-a călcat nimeni pragul. Nici măcar unul. Ei decid. Nu mă bag eu. Se înțeleg. E treaba lor”, a spus tatăl lui Emy.

„Ce să zic? În legătură cu copiii? Păi Iancu nu cred că a supărat-o cu nimic. Cum să supere o fată atât de frumoasă. Eu cu Iancu tot mai vorbeam că eu sunt ca o soră mai mare. Și îmi spunea: Mama eu când mă însor, vreau să iau o fată virgină. Și atunci, nu știu ce să zic, dacă nu putem să ținem legătura de fel.

Îl simt un copil capabil să fie într-o relație, dar nu știu nimic de el de când a plecat de acasă. E plecat de un an de zile de acasă. E băiatul care nu se laudă cu nimic. Nici nu am știut că s-a înscris la emisiuni. Iancu nu e golan, să știți. E un băiat care atunci când intră într-o relație serioasă, ține la ea până la final. Probabil să și fie ceva acolo. Eu nu bag mâna în foc”, a spus, la rândul ei, mama războinicului Iancu.

Emy Alupei suferă după Iancu

De când Emy și Iancu au intrat în competiție, s-a tot zvonit că aceasta l-ar simpatiza pe fostul concurent de la Puterea dragostei, cu toate că între cei doi au avut loc schimburi dure de replici de-a lungul competiției. Mai mult decât atât, Iancu a acuzat-o la un moment dat de falsitate, iar cearta lor a fost pusă imediat pe seama unor sentimente din partea cântăreței, pe care Iancu nu le împărtășește, pentru că se știe deja că are iubită acasă și este foarte îndrăgostit de aceasta.

Iar dacă până acum, sentimentele lui Emy față de Iancu au fost doar niște presupuneri, prin atitudinea pe care a arătat-o în ediția de luni a competiției, aceasta nu a făcut decât să răspundă la ceea ce mulți bănuiau deja: s-a îndrăgostit de Iancu, iar el e foarte rece cu ea.

Emy: Sunt supărată.

Lola: Ești supărată? Cine te-a supărat?

Emy: Cine crezi?

Elena: Ghici Iancu cine-i..

Emy; Se comportă așa ciudat cu mine și a venit la mine, m-a întrebat ce am și i-am zis că nimic și mi-a zis că lasă că nu e nimic. Și am zis că nu are nicio legătură jocul. E legat de tine. Mi-a răspuns așa: „Nu mă mai interesează oricum nimic legat de tine, dacă nu are legătură cu jocul.

Lola: Nu trebuie să te învinovățești. E normal să te atașezi de oameni

Emy: Da, dar e nasol când nu e reciproc. Te comporți frumos cu mine și după aia nu îmi mai zici nimic.