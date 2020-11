Familiile numeroase consideră lecțiile online o provocare: ”Este o nebunie totală”

Familiile numeroase consideră lecțiile online o provocare

Odată cu noile restricții intrate în vigoare, școala s-a mutat în online. Așadar, toți elevii sunt prezenți la cursuri în online. Este o provocare însă pentru familiile numeroase, cu mai mulți copii, care au zilnic lecții online. Ori fac cu rândul, ori își găsește fiecare colțul lui de liniște, unde să-și facă cursul. Este și cazul familiei familiei Țerigariu, în casa cărora este agitație mare în fiecare zi. Edy, Ianis, David, Tabita, Iosua, cu vârste diferite, de la şcoala zero la facultate, sunt copiii acestei familii, iar părinții le-au asigurat tot ce le trebuie pentru a face cursurile online.

In articol:

Citeste si: Ce se întâmplă cu copiii care nu au acces la internet. Anunțul făcut de Ministrul Educației: ”Știu că nu sunt vremuri ușoare”

Citeste si: Școală online. Ministrul Educației anunță eliminarea tezelor de anul acesta. Cum vor fi evaluați elevii

''Este o nebunie totală, cel puţin la noi. Unul face muzică, unul face sport, altul este la română, altul are seminar'', spune Claudia, mama copiilor.

Citeste si: Atenție mare! Carne contaminată cu Covid-19. Un bărbat a fost deja infectat - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Norocul celor mici este Iosua, student la asistenţă socială, care le sare în ajutor fraților atunci când o tabletă nu funcționează sau nu reușesc să se conecteze pe aplicație pe care au cursul online. ''Am făcut cumva pe IT-istul prin casă fiind mai mare, mă descurc puţin mai bine, că mai apare- Iosua, ajută-mă'', afirmă Iosua.

Familia Țegariu este numeroasă și astfel au fost nevoiți sa facă un efort uriaş pentru a cumpăra laptopuri, tablete și telefoane copiilor. ''Ultima oară am luat trei laptopuri, am luat tabletă, am luat două telefoane şi un amplificator pentru internet'', a mai spus Claudia.

Familiile numeroase consideră lecțiile online o provocare

Anunțul făcut de Ministrul Educației

Ministrul Educației, Monica Anisie, a luat măsuri în cazul copiilor care nu au acces la internet acasă și nu pot fi prezenți la cursurile online. ”Aceste măsuri sunt complementare și au ca scop diminuarea răspândirii virusului. Cifrele care ne indică gradul de infectare sunt alarmante, spitalele sunt arhipline, iar personalul medical ne transmite mesaje clare că sistemul medical are nevoie de ajutor din partea întregii societăți! #împreună Mulți contestatari ai acestor măsuri vorbesc despre rata scăzută a infectărilor în școală, venind cu exemplul altor țări din Europa, unde învățământul continuă în varianta clasică. Această abordare este una extrem de periculoasă, pentru că prezintă incomplet realitatea!”, a spus Monica Anisie (VEZI CONTINUAREA AICI).

sursa - Observator